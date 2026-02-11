Devisen
Euro legt leicht zu - Fokus auf US-Arbeitsmarktbericht
- Euro legt leicht zu, bleibt aber unter Vortageshoch.
- Anleger warten auf US-Arbeitsmarktbericht und Fed-Politik.
- Zukünftige Geldpolitik von Warsh könnte entscheidend sein.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichtes zum US-Dollar leicht zugelegt. Allerdings hielt sich das Plus in Grenzen und der Euro notierte auch unter seinem Vortageshoch. Damit warten Anleger weiter ab: Sie erhoffen sich von den am frühen Nachmittag erwarteten US-Daten Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Am Morgen mussten für einen Euro 1,1916 Dollar gezahlt werden. Zu Wochenbeginn hatte der Euro unter anderem von robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone profitiert, seither tritt er mehr oder weniger fast auf der Stelle.
Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für Januar, dessen Bekanntgabe aufgrund des partiellen Regierungsstillstandes verschoben wurde, werde endlich veröffentlicht, schrieb Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank in ihrem Morgenkommentar. Aber: "Ich bin mir aber gar nicht so sicher, dass er zu großen Bewegungen im US-Dollar führen wird."
Zum einen dürfte der Bericht im Rahmen der Erwartungen ausfallen, so Praefcke weiter. "Nicht Fisch, nicht Fleisch, mit rund 70.000 neu geschaffenen Stellen und einer konstanten Arbeitslosenquote bei 4,4 Prozent. Unsere Volkswirte haben schon öfter lang und breit beschrieben, dass es aufgrund der Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump gar nicht mehr so vieler neu geschaffener Stellen bedarf, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten."
"Zweitens dürfte in den kommenden Wochen zunehmend die Frage um die zukünftige Geldpolitik des designierten Fed-Chefs Kevin Warsh in den Vordergrund rücken." Dabei stünden die Fragen im Raum, ob er trotz der anfänglichen Erleichterung über seine Nominierung doch in irgendeiner Form zu einer lockereren Geldpolitik neige und unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump einknicken werde.
Sowie, ob der Rest der Kollegen im geldpolitischen Ausschuss der Fed dann standhalten oder auch einknicken werde. "Diese Thematik könnte in der nächsten Zeit selbst die Datenschwergewichte überschatten."/mis/zb
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem festen Wochenschluss über der 1,18er-Marke zielt der Kurs in der laufenden Woche bereits auf das Vorjahreshoch und könnte dieses am heutigen Dienstag testen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1820 bis 1,1930
Nächste Widerstände: 1,1918 | 1,2310
Wichtige Unterstützungen: 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20260124132633-eurusd-prognose-2026-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading