Desert Gold schließt vollständig gezeichnetes LIFE-Angebot mit einem Bruttoerlös von 7.181.800 CAD ab

Nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den USA bestimmt

Surrey, BC | 10. Februar 2026 | IRW-Press | Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten („Einheiten”) bekannt zu geben, bei der es 89.772.500 Einheiten zu einem Preis von 0,08 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt 7.181.800 CAD gemäß der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (das „Angebot”) ausgegeben hat.

Im Rahmen des Angebots bestand jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens („Stammaktie“) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit bis zu einem Datum, das 24 Monate nach dem Ausgabedatum liegt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,12 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Inbetriebnahme der ersten Phase seiner Gravitationsanlage auf dem vollständig genehmigten Goldoxidprojekt Barani East im Westen von Mali, für die Ressourcenerweiterung und Explorationsbohrungen auf dem Projekt SMSZ im Westen von Mali und auf seinem Goldprojekt Tiegba in der Elfenbeinküste zu verwenden. Darüber hinaus sollen die Mittel als allgemeines Working Capital eingesetzt werden, wie im Angebotsdokument ausführlicher beschrieben.

Der Abschluss des Angebots wurde von der TSX Venture Exchange („TSXV“) unter Vorbehalt genehmigt, und die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner viermonatigen und eintägigen gesetzlichen Haltefrist. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen insgesamt 265.986 CAD an Vermittlungsprovisionen (Finder’s Fees) und gab insgesamt 3.324.825 nicht übertragbare Vermittlungswarrants (Finder’s Warrants) aus, die den Inhaber berechtigen, eine Stammaktie zu einem Preis von 0,08 CAD jederzeit an oder vor dem Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, zu erwerben. Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc., Research Capital Corporation, Red Cloud Securities Inc. und Fonds Lounge fungierten als Vermittler im Zusammenhang mit dem Angebot.