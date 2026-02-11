BARCLAYS stuft TUI auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Die Zahl der Buchungen sei zurückgegangen, die Profitabilität habe sich aber verbessert, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seiner Nachbetrachtung. Die Kursverluste der Aktien seien wohl den niedrigen gebuchten Umsätzen im Segment Hotels und Kreuzfahrten geschuldet./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 8,91EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



