BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5,54EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



