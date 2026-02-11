BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 8,50 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die technologische Strategie des Anbieters von Software für Fernwartung bleibe ansprechend, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend. Allerdings enge der rasante Fortschritt in der Entwicklung und Nutzung Künstlicher Intelligenz die strategischen Möglichkeiten für Teamviewer ein. Die Bewertung der Aktien rechtfertige aber ein "Overweight"./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 5,54EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alice Jennings
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte