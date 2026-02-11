Palantir und Airbus setzen Skywise-Partnerschaft fort

Die Verlängerung knüpft an eine Zusammenarbeit an, die bis ins Jahr 2015 zurückreicht. Im Mittelpunkt steht Skywise, die zentrale Datenplattform von Airbus für die zivile Luftfahrt. Sie bündelt Flugzeug-, Betriebs- und Ingenieursdaten und wird sowohl vom Hersteller selbst als auch von Fluggesellschaften weltweit genutzt.

Der US-Datenanalysespezialist Palantir hat eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Airbus unterzeichnet und bleibt damit zentraler Technologiepartner der Datenplattform "Skywise".

Strategische Schlüsselrolle für Airbus’ Industriegeschäft

Skywise ist tief in die industriellen Abläufe von Airbus integriert. Die Plattform unterstützt unter anderem die Flugzeugproduktion, die Planung von Lieferketten sowie die Entwicklung und Optimierung von Komponenten. Für Airlines dient Skywise als Analyseinstrument für Flugdaten und operative Kennzahlen – mit dem Ziel, Wartungszyklen effizienter zu planen und die Leistungsfähigkeit ganzer Flotten zu steigern.

Mehr als 50.000 Anwender greifen laut Unternehmensangaben täglich auf die Plattform zu. Damit zählt Skywise zu den größten branchenspezifischen Datenökosystemen der globalen Luftfahrtindustrie.

Ein in Frankreich ansässiges Entwicklerteam von Palantir arbeitet seit nahezu einem Jahrzehnt direkt mit Airbus zusammen, um Funktionalitäten auszubauen und neue Analysefähigkeiten zu implementieren.

Souveräne Cloud als Antwort auf regulatorischen Druck

Ein zentraler Bestandteil der neuen Vereinbarung ist die schrittweise Migration von Teilen der Plattform in sogenannte souveräne Cloud-Umgebungen.

Die Struktur des Vertrags soll Airbus größere Flexibilität verschaffen, um auf sich wandelnde Datenschutz- und Compliance-Vorgaben reagieren zu können. Gerade in Europa, aber auch in anderen Regionen, gewinnen nationale und supranationale Regeln zur Datenspeicherung zunehmend an Bedeutung.

Für Palantir bedeutet die Integration souveräner Cloud-Strukturen eine weitere Positionierung als Anbieter sicherheitskritischer Infrastrukturen.

Künstliche Intelligenz als Effizienztreiber

Josh Harris, Executive Vice President bei Palantir, betonte im Zuge der Ankündigung die fortgesetzte Zusammenarbeit bei der Anwendung von Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz in der zivilen Luftfahrt. Ziel sei es, operative Abläufe datengetrieben zu optimieren und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Die Luftfahrtbranche steht derzeit unter erheblichem Effizienzdruck. Lieferkettenengpässe, steigende Produktionskosten und eine wachsende öffentliche sowie regulatorische Kontrolle industrieller Leistungskennzahlen zwingen Hersteller und Airlines gleichermaßen zu höherer Transparenz und Produktivität.

In diesem Umfeld gewinnen datenbasierte Plattformen wie Skywise an strategischer Bedeutung. Sie ermöglichen eine präzisere Vorhersage von Wartungsbedarfen, reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und unterstützen eine resiliente Produktionsplanung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



