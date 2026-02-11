    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX klebt an der 25000 – Commerzbank und Siemens Energy mit starken Zahlen

    CMC Markets sieht den DAX im vorbörslichen Handel aktuell bei 24995 Punkten.

    Die Kursschwäche an der Wall Street hat heute Morgen nur einen geringen Einfluss auf die Handelsaktivität an den europäischen Handelsplätzen. Auch die Stimmung in Asien bleibt gut und kann sogar schwächere Inflationsdaten aus China kompensieren. Die Preise im Reich der Mitte sind im Januar nur noch um 0,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, erwartet wurde ein Plus von 0,4 Prozent. Die Erzeugerpreise sind gar um 1,4 Prozent gefallen, womit sich das Abwärtstempo im Vergleich zum Vormonat zwar verlangsamt hat, aber die Angst vor einer Deflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht kleiner wird.

    Investoren beobachten weiterhin die Entwicklung bei Technologieaktien und den disruptiven Veränderungen in vielen wirtschaftlichen Sektoren. Derzeit werden neben Softwareaktien zunehmend auch die großen Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen unter die Lupe genommen. Künstliche Intelligenz ist bereits in der Lage, komplexe steuerliche Aspekte in Strategien zu bedenken, und stellt dadurch auch ihr traditionelles Geschäftsmodell zunehmend infrage. In New York mussten die Finanzunternehmen gestern teils erhebliche Kursabschläge hinnehmen.

    Bei den Quartalszahlen von der Commerzbank hingegen zeigen sich derzeit keine Bremsspuren und der Finanzkonzern wird in seinen Prognosen sogar mutiger. Auch die mit Spannung erwarteten Zahlen von Siemens Energy überzeugen auf ganzer Linie und strafen die Skeptiker ab. Die Aktien von Siemens Energy führen vorbörslich die Gewinnerliste an. Heute werden im weiteren Handelsverlauf noch eine Fülle an Unternehmensdaten erwartet und auf der Makroebene werden die US-Arbeitsmarktdaten und die Baugenehmigungen in den USA auf Interesse stoßen.

    Der DAX könnte sich aus technischer Sicht heute in der Kursspanne zwischen 24850 und 25100 Punkten aufhalten.

    Autor
    Andreas Lipkow
    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland.
    Verfasst von Andreas Lipkow
