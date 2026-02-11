    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeineken AktievorwärtsNachrichten zu Heineken

    Auch Paulaner davon betroffen?

    Nach Quartalszahlen: Heineken schockt Belegschaft

    Nachdem der Bierabsatz 2025 weiter gesunken ist, plant Heineken in den nächsten zwei Jahren drastische Maßnahmen, um Kosten zu senken.

    • Heineken plant Stellenabbau von 5.000 bis 6.000.
    • Bierabsatz sank 2025 um 1,7 Prozent im Q4.
    • Operativer Gewinn soll 2026 um 2 bis 6 Prozent steigen.
    Heineken kündigte am Mittwoch an, in den nächsten zwei Jahren Tausende von Stellen abzubauen, nachdem die Absatzmengen Ende 2025 weiter gesunken sind. Im Rahmen eines bereits angekündigten Plans zur Einsparung von Hunderten Millionen Euro pro Jahr teilte der niederländische Brauereikonzern mit, dass er in den nächsten zwei Jahren zwischen 5.000 und 6.000 Stellen abbauen wird. Dieser Schritt zielt darauf ab, "die Produktivität in großem Umfang zu steigern, um erhebliche Einsparungen zu erzielen".

    Der Plan zum Stellenabbau folgt auf die Meldung von Heineken über einen Rückgang des Bierabsatzes um 1,7 Prozent in den letzten drei Monaten des Jahres 2025 vor dem Hintergrund einer schwachen Konsumnachfrage. Für das Gesamtjahr 2025 sank der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent. Für das abgelaufene Jahr erzielte das Unternehmen einen bereinigten Betriebsgewinn von 4,385 Milliarden Euro, ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit den Erwartungen der Analysten.

    Das Unternehmen geht davon aus, dass der operative Gewinn in diesem Jahr um 2 bis 6 Prozent steigen wird. Vorstandsvorsitzender Dolf van den Brink, der Ende Mai von seinem Posten zurücktreten wird, sagte dazu: "Unsere oberste Priorität ist es, das Wachstum zu beschleunigen. Finanziert wird dies durch gesteigerte Produktivität und Änderungen des Betriebsmodells, die in den nächsten zwei Jahren einen erheblichen Kosteneingriff mit sich bringen werden. Wir bleiben hinsichtlich unserer kurzfristigen Erwartungen an die Lage auf dem Biermarkt vorsichtig."

    Die Aktie ist am Mittwoch (8:50 Uhr MEZ) 0,40 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 74,02 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Heineken Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 77,60EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



