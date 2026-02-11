Gerresheimer Aktie crasht -19,16 % - 11.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -19,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -0,67 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -8,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -17,91 %.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,79 % 1 Monat -17,20 % 3 Monate -0,67 % 1 Jahr -70,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer Aktie, die aktuell stark unter Druck steht. Viele Nutzer erwarten einen Rückgang unter 20 Euro, bevor Käufer zurückkehren. Die Unsicherheiten bezüglich der Bilanz und des Managements führen zu einem Vertrauensverlust, der nur schwer wiederherzustellen sein wird. Zudem wird die hohe Schuldenlast von 1,9 Milliarden Euro thematisiert, während ein möglicher Verkauf von Centor als Chance zur Reduzierung der Schulden gesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 769,55 Mio. € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.