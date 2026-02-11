    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Besonders beachtet!

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerresheimer Aktie crasht -19,16 % - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -19,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Besonders beachtet! - Gerresheimer Aktie crasht -19,16 % - 11.02.2026
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -19,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,56 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG!
    Short
    28,98€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,81€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -0,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -8,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Gerresheimer bisher ein Minus von -17,91 %.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,79 %
    1 Monat -17,20 %
    3 Monate -0,67 %
    1 Jahr -70,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Gerresheimer Aktie, die aktuell stark unter Druck steht. Viele Nutzer erwarten einen Rückgang unter 20 Euro, bevor Käufer zurückkehren. Die Unsicherheiten bezüglich der Bilanz und des Managements führen zu einem Vertrauensverlust, der nur schwer wiederherzustellen sein wird. Zudem wird die hohe Schuldenlast von 1,9 Milliarden Euro thematisiert, während ein möglicher Verkauf von Centor als Chance zur Reduzierung der Schulden gesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Zur Gerresheimer Diskussion

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 769,55 Mio. € wert.

    Dax weiter an der 25.000-Punkte-Hürde


    Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde von 25.000 Punkten. Das Vortagshoch von 25.075 Punkten und das Vorwochenhoch bei knapp 25.100 Zählern wären dann die nächsten wichtigen Zielmarken. Der X-Dax signalisierte eine …

    TeamViewer, TuHURA Biosciences & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 04.02.-11.02.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    -18,87 %
    -8,79 %
    -17,20 %
    -0,67 %
    -70,58 %
    -66,90 %
    -74,50 %
    -59,25 %
    -49,77 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Gerresheimer Aktie crasht -19,16 % - 11.02.2026 Am 11.02.2026 ist die Gerresheimer Aktie, bisher, um -19,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     