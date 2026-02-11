Xiaomi Aktie klettert nach oben - +3,88 % - 11.02.2026

Die Xiaomi Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,88 % auf 3,9805€ zulegen. Das sind +0,1485 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Xiaomi Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,9805€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Xiaomi in den letzten drei Monaten Verluste von -16,50 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +8,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,03 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Xiaomi um -9,71 % verloren.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,01 % 1 Monat -7,03 % 3 Monate -16,50 % 1 Jahr -26,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Xiaomi-Aktie: Diskussion über den starken Kursrückgang (~42%), erlittene Verluste durch Margin/KO-Produkte und Teilverkäufe sowie Nachkauf‑Pläne (Averaging‑down). Mitglieder hinterfragen hohe Kursziele als unrealistisch, debattieren Bewertungs- und fundamentale Fragen (Smartphone‑Margen, EV‑Verluste, IoT‑Wachstum) sowie Haltedauer vs. Ausstieg.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,32 Mrd. € wert.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

SHANGHAI, Feb. 11, 2026 /PRNewswire/ - Axera, a portfolio company of Qiming Venture Partners and a leading Chinese edge AI chip company, successfully listed on the Hong Kong Stock Exchange on February 10th, 2026, Beijing time, becoming the first of …

So schlagen sich die Wettbewerber von Xiaomi

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,02 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +1,64 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.