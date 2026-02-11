Bitcoin weiter unter Druck - Kurs wieder deutlich unter der 70.000-Dollar-Marke

Am volatilen Kryptomarkt kommt es immer wieder zu heftigen Ausschlägen - daher hat es solch extreme Kursbewegungen in der Geschichte des Bitcoin bereits mehrfach gegeben. Sie machen die hohen Risiken deutlich, die mit dem Kauf von Kryptowährungen verbunden sind.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Mittwoch weiter von der Marke von 70.000 Dollar zurückgefallen. Im frühen Handel kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp rund 67.000 US-Dollar und damit rund zweieinhalb Prozent weniger als am Dienstagabend. Ende vergangener Woche war der Bitcoin zeitweise unter die Marke von 60.000 Dollar gerutscht, bevor er sich in einer heftigen Gegenbewegung am Freitagabend und am Wochenende wieder bis auf mehr als 72.000 Dollar erholte.

Über die vergangenen Wochen und Monate gesehen steht der Bitcoin stark unter Druck. Alleine in diesem Jahr sank der Kurs um knapp ein Viertel und das, nachdem er bereits 2025 rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Seit dem Rekordhoch im Oktober vergangenen Jahres von mehr als 126.000 Dollar hat sich der Kurs fast halbiert. Trotz der Verluste der vergangenen Monate war der Bitcoin in den vergangenen Jahren eine der erfolgreichsten Anlageklassen.

Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt. So lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 500.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 5000-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von etwas mehr als 1,3 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 235 Milliarden Dollar und Tether mit circa 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf fast 2,3 Billionen Dollar./zb/mis



