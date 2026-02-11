    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Deutsche Börse-News

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs)

    Für Sie zusammengefasst
    • Sparpläne und Japan-ETFs stark nachgefragt.
    • Gold- und Silber-ETCs zeigen rückläufige Aktivität.
    • Langlaufende Anleihen aus Europa im Fokus der Käufer.
    Deutsche Börse-News - Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs)
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zu Monatsbeginn trenden Sparpläne im Handel mit Indexfonds. Auffällige Nachfrage sehen Händler bei Japan-ETFs rund um die Parlamentswahl am Sonntag. Bei Gold- und Silber-ETCs nimmt die zuvor hohe Handelsaktivität etwas ab.

    11. Februar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Anfang Februar stehen wie üblich die breit gestreuten Welt-Indexfonds ganz oben in den Umsatz-Rankings. Frank Mohr von der Société Générale verweist hier auf die zahlreichen Sparpläne, die zu Monatsbeginn ausgeführt werden. Frisches Geld fließt hier vor allem in die MSCI World-ETFs von iShares und Amundi (IE00B4L5Y983 bzw. ) sowie den Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80). Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht in diesem Segment starke Käufe des Deka MSCI World (DE000ETFL508).

    Japanischer Leitindex nach der Wahl auf Allzeithoch

    Die zusätzliche Nachfrage zu Monatsbeginn nennt Mohr auch als Hauptgrund für den deutlichen Kaufüberhang und den überdurchschnittlich hohen Anteil an gehandelten Aktien-ETFs. Auffällig war zudem das starke Interesse an japanischen Aktien im Vorfeld der Parlamentswahl. Dort hat die Liberaldemokratische Partei (LDP) unter Premierministerin Sanae Takaichi am Sonntag eine historische Mehrheit im Unterhaus, dem Abgeordnetenhaus, erreicht. Das trieb den japanischen Leitindex Nikkei 225 zum Wochenstart auf ein Rekordhoch. Anlegerinnen und Anleger hatten sich im Vorfeld vor allem mit dem Amundi Prime Japan (LU2089238385) und dem Xtrackers MSCI Japan ESG (IE00BG36TC12) eingedeckt.

    Für US-amerikanischen und europäischen Aktien berichten die Händler von einem nahezu ausgeglichenen Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen. Zu den meistgehandelten Produkten zählen hier vor allem der Xtrackers S&P 500 Swap (LU0490618542), der iShares Nasdaq 100 (IE00B53SZB19), der Amundi Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753) und der L&G MSCI Europe Climate Pathway (IE00BKLTRN76). Für Tracker mit Unternehmen aus Schwellenländern zeigt sich ein ähnliches Bild. Hier stehen vor allem die MSCI Emerging Markets-Fonds von HSBC (IE000KCS7J59), Amundi (LU1681045370) und Invesco (IE00B3DWVS88) im Fokus.

    Technologie-Fonds werden weiterhin verkauft

    Im Handel mit Branchen-ETFs überwiegen bei den weiterhin dominierenden Tech-Trackern unverändert die Verkäufe. Mohr sieht Abgaben für den Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) und den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552). Einen leichten Kaufüberhang gibt es noch für den Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (

    Seit Donnerstagabend steht laut Schröer zudem der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE000A0H08H3) auf den Einkaufslisten vieler Anlegerinnen und Anleger. Als möglichen Grund nennt er die an diesem Tag nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Amazon, die in diesem Branchenindex stark vertreten sind. Der Indexfonds hat sich in den vergangenen zwei Wochen relativ gut geschlagen.

    Kein klarer Trend für Gold und Silber

    Ein großes Thema im ETF-Markt sind weiterhin die stark schwankenden Edelmetalle. "Die Umsätze sind im Vergleich zur Vorwoche etwas geringer, aber es ist immer noch ziemlich viel los", erklärt Orlemann. Gehandelt werden vor allem der Invesco Physical Gold (IE00B579F325) und der WisdomTree Physical Silver (JE00B1VS3333).

    Eine klare Richtung kann der Händler dabei nicht ausmachen: "Dadurch, dass die Kursausschläge so kräftig waren, liefen Käufe wie Verkäufe. Beim Abrutschen werden immer eine Menge Stop-Orders ausgelöst. Andererseits werden auch niedrige Geldseiten zum Kauf ausgeführt."

    Schröer erkennt ebenfalls eine leichte Beruhigung der zuvor allerdings auch ungewöhnlich hohen Handelsvolumina für Edelmetall-Fonds. Auch bei Lang & Schwarz hielten sich Käufe und Verkäufe die Waage. Geordert wurden hauptsächlich gehebelte ETFs wie der WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (IE00B7XD2195) und der WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (IE00B8HGT870).

    Langlaufende Anleihen wandern ins Depot

    Einen interessanten Trend sieht Mohr im Handel mit Anleihe-ETFs. Dort stehen aktuell langlaufende Titel aus Europa im Fokus. Gekauft wird der Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 (LU0290357259) und der Amundi Euro Government Tilted Green Bond (LU1681046261). Abgaben gibt es hingegen für den Xtrackers II US Treasuries (LU0429459356), der den amerikanischen Anleihen-Sektor abdeckt.

    Von Thomas Koch, 10. Februar 2026, Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News Hohes Interesse an japanischen Aktien (ETFs) Zu Monatsbeginn trenden Sparpläne im Handel mit Indexfonds. Auffällige Nachfrage sehen Händler bei Japan-ETFs rund um die Parlamentswahl am Sonntag. Bei Gold- und Silber-ETCs nimmt die zuvor hohe Handelsaktivität etwas ab. 11. Februar 2026. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     