    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ahold Delhaize verdient trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ahold Delhaize übertrifft Gewinnprognosen im Q4.
    • Umsatz steigt um 0,9% auf 23,5 Milliarden Euro.
    • Dividende 2025 erhöht sich um 6% auf 1,24 Euro.
    Ahold Delhaize verdient trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedacht
    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit um 3,8 Prozent auf 994 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Analysten hatten deutlich weniger auf dem Zettel. Bei einem um 0,9 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro gestiegenen Umsatz lag die bereinigte operative Marge bei 4,2 Prozent. Experten hatten knapp 4 Prozent geschätzt.

    Unter dem Strich stand ein Gewinn von 577 Millionen Euro und damit auch dank Einsparungen rund die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor. Die Gesamtdividende für 2025 steigt um 6 Prozent auf 1,24 Euro. Auch dieses Jahr will Ahold wieder, wie bereits bekannt, für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ahold Delhaize!
    Short
    41,27€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 9,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,93€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 8,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die USA sind der größte Markt für Ahold Delhaize. Dort halten Verbraucher derzeit angesichts der schwachen allgemeinen Wirtschaftslage ihr Geld zusammen. Während die Verkaufsmengen in Supermärkten auf dem Markt im Gesamtjahr 2025 zurückgegangen seien, habe Ahold sich gesteigert, sagte Konzernchef Frans Muller. Allerdings bremste der schwache Dollar deutlich, währungsbereinigt wäre der Quartalsumsatz im Gesamtkonzern um 6,1 Prozent geklettert, das bereinigte operative Ergebnis um 9,2 Prozent.

    Manager Muller peilt in diesem Jahr wie erwartet eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent an. Der freie Barmittelzufluss soll mindestens 2,3 Milliarden Euro betragen, nach überraschend hohen 2,6 Milliarden vergangenes Jahr./men/niw/stk

    Koninklijke Ahold Delhaize

    +8,02 %
    +11,51 %
    +12,00 %
    +4,97 %
    -1,87 %
    +25,63 %
    +49,23 %
    +73,94 %
    +397,68 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 36,51 auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 33,50 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,48 %/+11,76 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ahold Delhaize verdient trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedacht Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit um 3,8 Prozent auf 994 Millionen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     