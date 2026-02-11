ANALYSE-FLASH/JPMorgan
Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'
- JPMorgan belässt Gerresheimer auf "Overweight".
- Kursziel bleibt bei 46 Euro trotz Bilanzproblemen.
- Enorme Unsicherheiten, zweistellige Kursverluste möglich.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,16 % und einem Kurs von 22,02 auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -27,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 652,81 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +34,70 %/+147,84 % bedeutet.
Hab lang hin und her überlegt... ich werde meine Aktien nicht den Shortsellern zum Fraß vorwerfen!!! Ich behalte meine Aktien und sitze das aus... Sollen die Shortseller doch schauen wer ihnen ihre ca. 5 Mio. geshorten Aktien verkauft... von mir bekommen sie jedenfalls keine einzige!!! Einen guten Start in einen turbolenten Tag wünsche ich Euch ;)
Hiobsbotschaften, Nackenschläge, Knüppel zwischen die Beine und als weiter eins mit dem Holzhammer auf den Kopf. Immer und immer wieder. Als Gerresheimer-Aktionär muss man sehr leidensfähig sein und jedes Mal denkt man, nun sind doch hoffentlich alle Bad News raus und man wundert sich, dass die Leerverkäufer noch immer nicht glattstellen und kurz danach hat man wieder einen negativen Aha-Effekt. Eigentlich müsste der Aufsichtsrat, bis auf das Neu-Mitglied Klaus Röhrig (AOC), komplett zurücktreten. Die Altlasten, die das Ex-Management hinterlassen hat, muss auch der Aufsichtsrat verantworten. Einzig positiv, man hat den Eindruck, das neue Management, insbesondere der neue Finanzvorstand, räumt nun auf und sorgt für Transparenz und ein sauberes Haus. Das kann nur gut sein für die Zukunft. Im Hier und Jetzt ist es aber unheimlich schmerzhaft. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Wenn man es sich schönreden wollte, würde man sagen, wenigstens keine Kapitalerhöhung und es bleibt zudem die Hoffnung, dass das Filetstück Centor mehrere potentielle Käufer anlockt und der zu erzielende Verkaufspreis sehr ansehnlich sein dürfte und das sogar zeitnah. Besser als ein kurzfristiger Notverkauf von Moulded Glass zum Tiefstpreis. Die Reihenfolge erachte ich als sinnvoll. Moulded Glass muss noch weiter transformiert werden und kann dann in 2027 bei hoffentlich besserer Ertragslage veräußert werden. Bis dahin heißt es, Augen zu und durch oder Flinte ins Korn werfen. Durchbeißen oder aufgeben. Haltet mich für blöd oder ignorant, aber ich bleibe an Bord und stocke weiter auf. Aber das muss jeder individuell entscheiden. Ich brauche einen langen Atem, dessen bin ich mir bewusst, aber ich gehe diesen Weg. Ich habe die Hoffnung, dass der ganze Dreck nun aus der Bilanz rausgekehrt wird und sich dies irgendwann auszahlen wird. Die Zeiten, als man von 70 oder 90 Euro träumte, sind zunächst ausgeträumt. Ich bin realistisch und weiß, dass 2026 und 2027 steinig werden wird. Aber das Blatt kann sich irgendwann auch wenden und wenn es 2028 ist. Kopfhoch und es durchstehen oder abhaken und resignieren. Eins von beidem. Ich habe mich für das Durchhalten entschieden. Kann aber auch jeden verstehen, der mir hierfür den Vogel zeigt und sich aus der Aktie verabschiedet.
Ich lese hier seit längerer Zeit mit aufgrund teilweise wirklich tollen Beiträgen, die mir weiterhelfen, denn mit einem EK von 70 Euro hänge ich knietief in der Sch....