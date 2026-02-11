    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH/JPMorgan

    Situation bei Gerresheimer wird 'noch schlimmer'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Gerresheimer auf "Overweight".
    • Kursziel bleibt bei 46 Euro trotz Bilanzproblemen.
    • Enorme Unsicherheiten, zweistellige Kursverluste möglich.
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer trotz eines erneuten Rückschlags bei der Aufarbeitung eines Bilanzierungsproblems mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Overweight" belassen. Der Weg des Spezialverpackungspartners der Pharmaindustrie führe von "schlecht über schlimmer zu noch schlimmer", schrieb David Adlington am Mittwoch anlässlich der Bilanzverschiebung. Er sieht nun enorme Unsicherheiten und avisierte zweistellige Kursverluste./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:43 / GMT

    Gerresheimer

    -31,86 %
    -27,86 %
    -33,82 %
    -23,87 %
    -77,45 %
    -74,63 %
    -80,46 %
    -68,77 %
    -57,82 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,16 % und einem Kurs von 22,02 auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -27,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -33,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 652,81 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +34,70 %/+147,84 % bedeutet.


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf die Verschiebung des Jahresabschlusses: Sorgen über bevorstehende Abschreibungen (220–240 Mio. €), Werksschließung Chicago Heights und mögliche Veräußerung von Centor zur Bilanzbereinigung. Diskussionen zu Bewertung (Ziel ~20€), technischem Bild (EMA50 als Widerstand, Test der 23€-Marke), hohe Volatilität und Short-Aktivität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
