    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTKMS AktievorwärtsNachrichten zu TKMS

    Aktie schon 36 Prozent im Plus

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKMS: Auftragsbücher voll, Umsatzprognose rauf!

    TKMS meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 22 Milliarden Euro und hebt die Umsatzprognose für 2026 an. Und das, obwohl die Umsätze zuletzt stagnierten und der Gewinn einbrach.

    Aktie schon 36 Prozent im Plus - TKMS: Auftragsbücher voll, Umsatzprognose rauf!
    Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Der U-Boot-Hersteller TKMS hat für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Rekord-Auftragsbestand von 22 Milliarden Euro vermeldet. Angetrieben durch die gute Auftragslage konnte der Konzern sogar seine Umsatzprognose für 2026 anheben.

    Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatzanstieg von 2 bis 5 Prozent, nachdem zuvor lediglich ein Plus von bis zu 2 Prozent in Aussicht gestellt wurde. TKMS profitiert dabei von der verstärkten Nachfrage nach Kriegsschiffen, die durch geopolitische Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt und die Aufrüstung in Europa, befeuert wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Short
    12,45€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 11,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    8,23€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 10,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits 36 Prozent zugelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,8 Milliarden Euro kommt TKMS seiner ehemaligen Konzernmutter Thyssenkrupp (7,1 Milliarden Euro) immer näher und könnte möglicherweise schon bald mehr wert sein. Am Mittwoch gaben die Papiere allerdings erst einmal nach und liegen zum Handelsstart 2 Prozent im Minus.

    TKMS

    -1,16 %
    -4,80 %
    +11,40 %
    +30,10 %
    +2,47 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00

    Seit der Abspaltung im vergangenen Jahr kann der Rüstungskonzern aus Kiel gezielt auf globale milliardenschwere Ausschreibungen für U-Boote und Marineschiffe reagieren. Besonders erfolgreiche Angebote wurden in Ländern wie Indien und Kanada abgegeben. CEO Oliver Burkhard erklärte: "Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen bleibt die Nachfrage unserer Kunden nach fortschrittlichen maritimen Fähigkeiten hoch." TKMS sieht sich als einzig vollintegrierten maritimen Systemsupplier in Europa gut positioniert, um den Bedürfnissen der Branche gerecht zu werden.

    Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) erzielte TKMS einen Umsatz von 545 Millionen Euro, was einen Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Das bereinigte operative Ergebnis stagnierte bei 26 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich jedoch von 4,7 auf 4,8 Prozent. Der Gewinn fiel aufgrund höherer Steuern und eines schwächeren Finanzergebnisses um 85 Prozent auf nur 4 Millionen Euro.

    Der Auftragseingang im ersten Quartal brach um 83 Prozent auf 904 Millionen Euro ein. Der Rückgang ist besonders auf rekordverdächtige Aufträge im Vorjahresquartal zurückzuführen. Durch den aktuellen Auftragsbestand von rund 18,7 Milliarden Euro dürfte das Unternehmen jedoch bis in die 2040er Jahre ausgelastet bleiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,02, was eine Steigerung von +5,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie schon 36 Prozent im Plus TKMS: Auftragsbücher voll, Umsatzprognose rauf! TKMS meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 22 Milliarden Euro und hebt die Umsatzprognose für 2026 an. Und das obwohl die Umsätze zuletzt stagnierten und der Gewinn einbrach.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     