Wegen Streikaufruf
Flugausfälle am Airport Hamburg möglich
- Streik des Lufthansa-Personals am Donnerstag angekündigt.
- Änderungen und Streichungen bei Flügen in Hamburg möglich.
- Gewerkschaften fordern höhere Betriebsrenten und Tarifverträge.
HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des angekündigten Streiks für das Lufthansa -Personal kann es am Donnerstag auch am Hamburger Flughafen zu Streichungen und Änderungen bei Lufthansa-Flügen kommen. Dies teilte der Airport am Mittwoch mit. Von Hamburg aus hatte Lufthansa den Angaben zufolge am Donnerstag je 12 Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant.
Die Fluggesellschaft hatte mitgeteilt, Gäste in jedem Fall automatisch zu benachrichtigen, wenn ihr Flug betroffen sein sollte.
Aufgerufen zum Streik haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./gyd/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 8,98 auf Tradegate (11. Februar 2026, 08:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,70 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,52 %/-10,31 % bedeutet.
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.
Morgan Stanley hebt Lufthansa hervor und nennt Favoriten im europäischen Transportsektor für 2026
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/morgan-stanley-hebt-lufthansa-hervor-und-nennt-favoriten-im-europaeischen-transportsektor-fuer-2026-ce7e59dcd88df121
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...