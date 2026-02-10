Transformationsprozess wird honoriert!

Siemens strebt an, zum führenden Digitalkonzern zu werden. Die zugrunde liegende Strategie gilt bereits jetzt als Vorbild für die Industrie. Die Wertschöpfung soll vor allem durch die Integration von Maschinen mit Software, Daten und Künstlicher Intelligenz (KI) erfolgen. Dabei zählen die Münchner – neben SAP – zu den wenigen deutschen Konzernen, die auch künftig in der Liga der US-amerikanischen Tech-Giganten mitspielen könnten. Das Management von Siemens plant, ein zentrales KI-Modell für die Industrie zu entwickeln und das Unternehmen in das „Industrial Metaverse“ zu führen. In diesem digitalen Raum sind alle Maschinen und Prozesse vollständig digitalisiert, sodass Veränderungen in einem digitalen Zwilling simuliert und optimiert werden können.

Der Aktienkurs der Siemens AG hat nach einer längeren Seitwärtsphase in der zweiten Hälfte der 10er-Jahre ab dem partiellen Tief Anfang Juli 2022 eine Aufwärtssequenz gebildet, die immer noch intakt erscheint. Dabei wurde die 200-Tage-Linie in dieser Periode nur dreimal durchbrochen. Der letzte grobe Einschnitt ereignete sich Anfang April 2025 aufgrund der Veröffentlichung der US-Zollpolitik. Im Zuge dessen verlor der global aufgestellte Industriekonzern ausgehend vom Level bei 245,85 Euro rund 33 Prozent. Der Kursverlauf war jedoch „V“-förmig und so wurde im darauffolgenden Mai schon wieder das Level bei 216,04 Euro erreicht. Die Markierung des alten Allzeithochs von Anfang März 2025 bei 245,85 Euro dauerte länger und wurde im Zuge einer kleinen Seitwärtsrange zwischen Anfang Oktober 2025 bis Anfang November 2025 getestet, ohne das Level signifikant zu überwinden. Der Durchbruch gelang erst Anfang Januar 2026, wo in weiterer Folge auch das gültige Allzeithoch bei 266,25 Euro am 3. Februar 2026 öffentlich wurde. Der langfristige Aufwärtstrend ist dabei immer noch intakt. Aktuell notiert die Siemens AG bei 256,95 Euro rund 4 Prozent unter dem Allzeithoch, mit der Tendenz weiter anzusteigen. Sollten die Bären das Ruder übernehmen, könnte der Kursverlauf am Level bei 229,45 Euro auf vermehrte Nachfrage treffen. Grundsätzlich erscheint der Bereich um die Marke 245,85 Euro aber als stabilisierender Faktor.

Siemens AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Im Moment macht die Siemens AG eine maßgebliche Transformation hin zu einem virtuellen Industrieincubator durch. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JH1AC4) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Siemens AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,59 profitieren. Das Ziel sei bei 293,01 Euro angenommen (10,73 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 235,05 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,94 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JH1AC4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,24 – 7,28 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 186,08 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 186,08 Euro akt. Kurs Basiswert: 258,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 10,73 Euro Hebel: 3,59 Kurschance: + 47 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.