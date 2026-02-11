Minus 30 % – die Wall Street hat ihren nächsten Earnings-Crash!

Freud und Leid liegen während der Earnings Season oft dicht beieinander. Zwar bieten die Ergebnisberichte der Unternehmen Anlegerinnen und Anleger Orientierung über Geschäftsentwicklung und Bewertung, doch die Reaktionen auf die Zahlenwerke fallen nicht selten haarsträubend aus.

Davon können in dieser Woche bereits die Investoren des IT-Infrastrukturdienstleisters Kyndryl ein Lied singen, dessen Anteile sich am Montag nach einer desaströs verlaufenen Ergebnispräsentation halbiert haben. Am Mittwoch dürfte es Spielzeughersteller und Schöpfer von "Barbie" Mattel erwischen, nachdem die am Dienstagabend vorgelegten Zahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Diese Zahlen reichten einfach nicht

Trotz eines für zyklische Konsumgüter schwierigen Marktumfeldes konnte das Unternehmen seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 7,9 Prozent auf 1,77 Milliarden US-Dollar steigern, womit die Erwartungen allerdings um 60 Millionen US-Dollar verfehlt wurden.

Eine faustdicke Enttäuschung war die Ertragslage. Hier unterbot Mattel die Gewinnschätzungen von 0,55 US-Dollar pro Aktie um gleich 16 Cent und konnte lediglich einen EPS von 0,39 US-Dollar vorlegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum gelang damit eine Steigerung um 4 Cent je Anteil.

Nicht überzeugen konnte allerdings der Nettogewinn, der um 25 Prozent eingebrochen ist und gegenüber dem Vorjahresergebnis von 104,9 Millionen US-Dollar bei nur noch 106,2 Millionen US-Dollar landete. Hierfür waren vor allem um 18 Prozent höhere Produktkosten verantwortlich.

Den deutlich geringeren Ertrag spiegelt auch die die um fast 5 Prozent auf 46 Prozent gesunkene Bruttomarge. Das Unternehmen macht hierfür einen Mix aus verstärkten Rabattaktionen, die anhaltend hohe Inflationsrate sowie die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle verantwortlich, für die bislang noch nicht vollständig Gegenmaßnahmen umgesetzt werden konnten.

Schwaches Wachstum, rückläufiger Gewinn erwartet

Auch der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr wurde den Ansprüchen der Anlegerinnen und Anleger nicht gerecht. Das Management stellte ein Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent in Aussicht. Die Bruttomarge soll sich nach 48,9 Prozent in 2025 im Bereich von 50 Prozent stabilisieren.

Trotzdem rechnet Mattel mit einem Rückgang des operativen Ertrags von 620 auf 550 bis 600 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll nicht zuletzt aufgrund einer höheren Steuerbelastung von 1,41 US-Dollar auf 1,18 bis 1,30 US-Dollar zurückgehen. Die Mittelpunktschätzung von 1,24 US-Dollar traf die Erwartungen genau.

Aktie im freien Fall: 30 Prozent einfach weg!

In der US-Nachbörse zeigten sich Investoren gnadenlos. In einer ersten Reaktion büßte das Papier rund 10 Prozent ein, ehe die Aktie in den freien Fall überging und den erweiterten Handel schließlich mit einem Minus von 30,8 Prozent beendete. Dabei war das Handelsvolumen enorm, was auf eine ebenso schwache Eröffnung am Mittwoch schließen lässt.

Sollte es für Mattel unter 14 US-Dollar gehen, droht der tiefste Kurs seit November 2020. Solche markanten Mehrjahrestiefs gelten als starke, technische Verkaufssignale. Unterstützungen wie die 50- und 200-Tage-Linie werden zur Wochenmitte per Gap (Kurslücke) unterschritten, was ebenfalls ein Zeichen ausgeprägter Schwäche ist.

Fazit: Bewertung deutet auf Einstiegschance hin

Mit Blick auf die Bewertung erscheint der am Mittwoch zu erwartende Crash der Aktie allerdings überzogen. Auf Basis der managementeigenen Gewinnschätzung für 2026 und dem Schlusskurs der Nachbörse von 14,58 US-Dollar ist Mattel mit einem KGVe von 11,8 bewertet. Das liegt sowohl deutlich unter dem Branchenmittel von 21,5 als auch dem 5-Jahres-Durchschnitt von 17,7.

Auch bei anderen Kennziffern eröffnen sich nach dem 30-Prozent-Absturz große Bewertungslücken. Damit könnte die Aktie, sobald sie einen Boden gefunden hat, eine attraktive antizyklische Einstiegschance bieten.

Im Direktvergleich mit Mitbewerber Hasbro zeigen sich allerdings große Unterschiede: Der ist dank der anhaltend hohen Beliebtheit von "Magic: The Gathering" und wachsenden Verkäufen aus Online-Aktivitäten auf einem starken Wachstumskurs. Das dürfte mit eine Erklärung für die Enttäuschung über das schwache Abschneiden von Mattel sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Favoritenwechsel diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!