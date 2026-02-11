Hier noch schnell zugreifen, bevor die Dividende wieder unter 5 % sinkt?

Immobilienaktien hatten bei Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren einen schweren Stand. Einerseits konkurrierten hohe Anleiherenditen mit den Ertragsausschüttungen, andererseits wurde die Branche von Tech- und Wachstumswerten überstrahlt, wo die höheren Renditen lockten.

Doch in den vergangenen Wochen und Monaten griffen Investoren verstärkt zu. Während der KI-Trade angesichts explodierender Investitionskosten mit wachsender Skepsis betrachtet wird, könnte Liquidität in den kommenden Jahren aufgrund der angestrebten Bilanzverkleinerung der US-Notenbank unter ihrem künftigen Vorsitzenden Kevin Warsh wieder knapper werden. Das bevorteilt Geschäftsmodelle, die bei überschaubaren Kosten gut planbare Investitionserträge abwerfen.

US-REIT W.P. Carey lässt so manchen KI-Wert hinter sich

Die neue Lust auf Betongold spiegelt die Aktienkursentwicklung von W.P. Carey, einem der größten diversifizierten Immobilieninvestitionsfonds (REIT), wider. Die Anteile haben sich in den vergangenen 12 Monaten um 30,3 Prozent verteuert und konnten damit sogar manchen hochgelobten KI-Highflyer wie Palantir (+19,6 Prozent) hinter sich lassen. Dadurch sank die Dividendenrendite allerdings von knapp 6,3 auf zuletzt 5,15 Prozent.

Am Dienstagabend hat W.P. Carey einen Geschäftsbericht über den Erwartungen vorgelegt. Damit dürfte die Rallye der Aktie weiteren Schub erhalten, was die Dividende schon bald unter 5,0 Prozent drücken könnte. Lohnt sich ein Einstieg trotzdem noch?

Umsatz und FFO über den Erwartungen

Der Triple-Net-Lease-Spezialist hat seine Erlöse im vergangenen Quartal um 10,1 Prozent auf 444,55 Millionen US-Dollar steigern können. Damit wurden die Erwartungen um 11,3 Millionen US-Dollar übertroffen. Angetrieben wurde das Wachstum durch um 10,7 Prozent auf 389,15 Millionen US-Dollar gesteigerte Leasing-Erträge. Damit beginnen sich die verstärkten Investitionen in das fast 1.700 Immobilien zählende Portfolio auszuzahlen.

Auch bei den Funds from Operations (FFO) schlug sich W.P. Carey besser als von Expertinnen und Experten gedacht. Hier konnte pro Aktie 1,27 statt 1,24 US-Dollar vorgelegt werden. Insgesamt erzielte der Konzern FFO in Höhe von 288,1 Millionen US-Dollar nach 243,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet eine Steigerung um 18,5 Prozent.

Überzeugende Prognose für 2026

Für 2026 erwartet das Management ein anhaltend starkes Geschäft. Die bereinigte FFO-Prognose lag mit 5,13 bis 5,23 US-Dollar pro Aktie über den Markterwartungen von 5,07 US-Dollar. Grundlage für die zuversichtliche Schätzung ist die Ankündigung hoher Investitionen. Zwischen 1,25 bis 1,75 Milliarden US-Dollar will W.P. Carey dieses Jahr in die Hand nehmen.

Rückenwind hierfür liefern eine anhaltend hohe Nachfrage sowie eine Belegungsquote von 98,0 Prozent. CEO Jason Fox berichtet von einem starken "Momentum" und einer soliden "Grundlage für attraktives und nachhaltiges Wachstum".

Die Aktie dürfte vor weiteren Gewinnen stehen

In der US-Nachbörse konnte sich die Aktie unter allerdings geringen Handelsumsätzen um 0,5 Prozent auf knapp 73 US-Dollar steigern. Behalten diese Zugewinne am Mittwoch ihre Gültigkeit, würde W.P. Carey seine in den vergangenen Wochen steile Rallye fortsetzen und auf ein weiteres Mehrjahreshoch klettern. Solche gelten in der technischen Analyse als Kaufsignale.

Etwas Vorsicht ist kuzfristig allerdings geboten, da sich der Relative-Stärke-Index (RSI) mit 68 Punkten der als überkauft geltenden Schwelle von 70 Zählern zu nähern beginnt. Für 2026 dürfte sich die Jahresdividende auf 3,68 US-Dollar belaufen. Für Kurse oberhalb von 73,60 US-Dollar würde die Dividendenrendite daher unter die 5-Prozent-Marke fallen, was für W.P. Carey einen unterdurchschnittlichen Wert darstellt.

Fazit: Bewertung inzwischen fair – auch gegenübe Realty Income

Für einen Kurs um 73 US-Dollar ist das Unternehmen auf basis der managementeigenen Schätzung mit einem erwarteten Kurs-AFFO-Verhältnis von 14,1 bewertet. Das liegt um 9,0 Prozent unter dem dem Branchendurchschnitt, während die Dividende noch etwas über dem Mittel von 4,7 Prozent liegt. Die zeitweise große Bewertungslücke der Aktie hat sich also weitestgehend geschlossen.

Gegenüber dem beliebten Monatszahler Realty Income, der auf ein Kurs-AFFO-Verhältnis von 14,8 und eine Ausschüttungsrendite von 5,1 Prozent kommt, schneidet W.P. Carey fast gleichwertig ab. Nach unbeliebten Dividendenkürzungen in 2023 und 2024 ist die Dividendenhistorie von Realty Income die makellosere.

Wer diese Sicherheit zu schätzen weiß, investiert lieber beim Konkurrenten. Dafür bietet W.P. Carey eine höhere Exposure gegenüber dem rasch wachsenden Geschäft mit Industrieimmobilien, während Realty Income auf den defensiven Einzelhandel spezialisiert ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion