    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMensch und Maschine Software AktievorwärtsNachrichten zu Mensch und Maschine Software
    165 Aufrufe 165 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mensch und Maschine Software SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Was Sie wissen müssen

    Mensch und Maschine Software SE meldet starke Ergebniszuwächse, trotz rückläufigem Umsatz. EBIT, Nettogewinn und Dividende steigen – und die Ziele bis 2030 sind ambitioniert.

    Mensch und Maschine Software SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Was Sie wissen müssen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Das EBIT von Mensch und Maschine Software SE stieg im Q4 um 42% und für das Gesamtjahr 2025 um 5,7% an.
    • Der Umsatz 2025 lag bei ca. 238,5 Mio. EUR, was einem Rückgang von 27% entspricht; davon stammten ca. 114,4 Mio. EUR aus Software (+4,7%) und ca. 124,1 Mio. EUR aus Digitalisierung (-43%).
    • Das operative EBIT betrug ca. 51,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 11% entspricht, bereinigt um nicht operative Kosten.
    • Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg auf rund 31,7 Mio. EUR, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,90 EUR (+5,5%).
    • Für die Hauptversammlung wird eine Dividende von 2,00 EUR pro Aktie vorgeschlagen, was einem Anstieg von 8% entspricht.
    • Das Unternehmen verfolgt das Ziel, das EPS bis 2030 jährlich um 15% zu steigern, um das Ziel einer Verdoppelung des EPS auf über 3,80 EUR in fünf Jahren zu erreichen.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Mensch und Maschine Software ist am 17.03.2026.

    Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,16 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,30EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.


    Mensch und Maschine Software

    -4,54 %
    -4,16 %
    -6,33 %
    +3,35 %
    -16,28 %
    -17,87 %
    -30,30 %
    +475,30 %
    +282,50 %
    ISIN:DE0006580806WKN:658080





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mensch und Maschine Software SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Was Sie wissen müssen Mensch und Maschine Software SE meldet starke Ergebniszuwächse, trotz rückläufigem Umsatz. EBIT, Nettogewinn und Dividende steigen – und die Ziele bis 2030 sind ambitioniert.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     