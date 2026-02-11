Mensch und Maschine Software SE: Vorläufige Zahlen 2025 – Was Sie wissen müssen
Mensch und Maschine Software SE meldet starke Ergebniszuwächse, trotz rückläufigem Umsatz. EBIT, Nettogewinn und Dividende steigen – und die Ziele bis 2030 sind ambitioniert.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Das EBIT von Mensch und Maschine Software SE stieg im Q4 um 42% und für das Gesamtjahr 2025 um 5,7% an.
- Der Umsatz 2025 lag bei ca. 238,5 Mio. EUR, was einem Rückgang von 27% entspricht; davon stammten ca. 114,4 Mio. EUR aus Software (+4,7%) und ca. 124,1 Mio. EUR aus Digitalisierung (-43%).
- Das operative EBIT betrug ca. 51,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 11% entspricht, bereinigt um nicht operative Kosten.
- Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg auf rund 31,7 Mio. EUR, mit einem Gewinn pro Aktie von 1,90 EUR (+5,5%).
- Für die Hauptversammlung wird eine Dividende von 2,00 EUR pro Aktie vorgeschlagen, was einem Anstieg von 8% entspricht.
- Das Unternehmen verfolgt das Ziel, das EPS bis 2030 jährlich um 15% zu steigern, um das Ziel einer Verdoppelung des EPS auf über 3,80 EUR in fünf Jahren zu erreichen.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Mensch und Maschine Software ist am 17.03.2026.
Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 42,48EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,16 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 42,30EUR das entspricht einem Minus von -0,41 % seit der Veröffentlichung.
