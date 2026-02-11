    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCharles Schwab AktievorwärtsNachrichten zu Charles Schwab

    KI-Angst drückt Aktienkurse

    1125 Aufrufe 1125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wall Street kämpft gegen KI-Angst: Aktienabsturz durch disruptive Technologie?

    Die Angst vor Künstlicher Intelligenz drückt Aktienkurse: Unternehmen im Finanzsektor und Softwarebranche verlieren massiv, während Investoren panisch Firmen meiden, die von KI verdrängt werden könnten. Was ist da los?

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Angst drückt Aktienkurse im Finanzsektor massiv.
    • Investoren meiden Firmen, die von KI verdrängt werden.
    • Unsicherheit bleibt: Wie tief wirkt KI auf Branchen?
    • Report: Favoritenwechsel
    KI-Angst drückt Aktienkurse - Wall Street kämpft gegen KI-Angst: Aktienabsturz durch disruptive Technologie?
    Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    An der Wall Street wächst die Angst vor den disruptiven Kräften der künstlichen Intelligenz – und diese Angst setzt den Aktienkursen gehörig zu. Von kleinen Softwareunternehmen bis hin zu großen Vermögensverwaltungsfirmen ist kein Unternehmen sicher. Ausgelöst wurde die jüngste Welle an Verkäufen durch ein neues Steuerstrategie-Tool der Startup-Firma Altruist Corp. Es drückte die Aktien von Branchenriesen wie Charles Schwab, Raymond James und LPL Financial um mehr als 7 Prozent – die stärkste Kursrutsche seit dem Handelskrieg im April des Vorjahres.

    Experten sprechen von einer neuen Verkaufsmentalität an den Märkten. Das Ziel besteht darin, Unternehmen, die potenziell von KI verdrängt werden könnten, schnell loszuwerden – ohne viel nachzudenken. Besonders betroffen sind Unternehmen im Finanzsektor sowie Softwareunternehmen, die nun als potenzielle Opfer der KI gelten. "Jede Firma, die mit einem Disruptionsrisiko konfrontiert ist, wird derzeit ohne Rücksicht verkauft", erklärt John Belton, Fondsmanager bei Gabelli Funds gegenüber Bloomberg

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schwab Charles Corp!
    Long
    87,26€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 7,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    112,20€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 7,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Technologiebranche, die in den letzten Jahren dank des Hypes um KI an den Märkten eine führende Rolle innehatte, erlebt nun einen dramatischen Wandel. Die Zeiten des schnellen Wachstums und der Rallye, die die Aktienkurse auf Rekordhöhen katapultierten, scheinen vorbei. Investoren konzentrieren sich nun weniger auf die Suche nach Gewinnern der KI-Revolution, sondern mehr darauf, Unternehmen zu meiden, die das Potenzial haben, von dieser Technologie verdrängt zu werden.

    Die jüngsten KI-Tools, die in den letzten Wochen von Unternehmen wie Anthropic PBC und Altruist auf den Markt gebracht wurden, haben die Anleger in Alarmbereitschaft versetzt. Mit dem Steuerstrategie-Tool "Hazel" von Altruists können Finanzberater personalisierte Strategien für ihre Kunden entwickeln. Die Marktreaktion darauf war jedoch heftig: Innerhalb kürzester Zeit wurden Milliarden von US-Dollar von den Börsenwerten führender Investmentfirmen ausgelöscht. Jason Wenk, der CEO von Altruist, zeigte sich überrascht über das Ausmaß der Reaktion, sah diese aber als klares Signal für die Wettbewerbsfähigkeit seines Unternehmens. "Unsere Technologie könnte jede Rolle im Vermögensmanagement ersetzen", so Wenk.

    Für viele Anleger bleibt die Frage offen, wie tief die Auswirkungen von KI auf bestehende Industrien wirklich gehen werden. Während einige Experten das Potenzial der KI in verschiedenen Bereichen als gegeben ansehen, mahnen andere zur Vorsicht. "Technologische Disruption braucht oft länger, als man erwartet", meint Belton von Gabelli Funds.

    Trotz der Ängste und der jüngsten Verkaufswelle sind einige der Meinung, dass es noch zu früh ist, um den tatsächlichen Einfluss der KI auf den Markt und einzelne Branchen abschließend zu beurteilen. Ross Gerber, der CEO von Gerber Kawasaki, warnt davor, voreilige Schlüsse zu ziehen: "Die Märkte versuchen, Prognosen über eine Zukunft zu machen, die noch in den Kinderschuhen steckt."

    An der Börse herrscht also weiterhin Unsicherheit. Anleger müssen abwägen, wie viel Risiko sie eingehen wollen – und wie sie sich gegen potenzielle Disruptionen durch KI wappnen können.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Angst drückt Aktienkurse Wall Street kämpft gegen KI-Angst: Aktienabsturz durch disruptive Technologie? Die Angst vor Künstlicher Intelligenz drückt Aktienkurse: Unternehmen im Finanzsektor und Softwarebranche verlieren massiv, während Investoren panisch Firmen meiden, die von KI verdrängt werden könnten. Was ist da los?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     