    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneute Gewinne - technologielastige Börsen legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen steigen, Japan bleibt geschlossen.
    • Technologieaktien dominieren, Südkorea und Taiwan profitieren.
    • Uneinheitliche Daten in China, Inflation bleibt deflationär.
    Aktien Asien - Erneute Gewinne - technologielastige Börsen legen zu
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zumeist gestiegen. Dabei fand in Japan kein Handel statt. "Die Stimmung an den asiatischen Handelsplätzen ist am Mittwoch gut und kann sogar schwächere chinesische Preisdaten kompensieren", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren setzen weiterhin voll auf Technologieaktien und den disruptiven Veränderungen in vielen wirtschaftlichen Sektoren."

    Gewinne verzeichneten daher die technologielastigen Märkte Südkoreas und Taiwans. Australische Aktien kamen nach der verhaltenen Entwicklung am Vortag ebenfalls ins Laufen. Der S&P/ASX 200 schloss 1,66 Prozent fester mit 9.014,78 Punkten.

    Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,22 Prozent auf 4.713,82 Zähler sank, legte der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,25 Prozent auf 27.250,96 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf uneinheitliche Inflationsdaten. Einem Rückgang der Verbraucherpreise habe im Januar eine vorteilhaftere als erwartete Entwicklung der Erzeugerpreise entgegengestanden. Letztere hätten dabei das höchste Niveau seit 18 Monaten erreicht, bewegten sich allerdings noch im deflationären Bereich.

    In Japan wurde der Tag der Reichsgründung feierlich begangen. Daher fand kein Handel statt. Die Rahmenbedingungen für den Markt gestalten sich weiterhin gut. "Über 60 Prozent der Unternehmen übertrafen die Erwartungen der Analysten, wobei der Nettogewinn die Prognosen um über sieben Prozent übertraf", betonte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Der Optimismus der Analysten nahm während der Berichtssaison zu: Seit Beginn hoben sie ihre Gewinnschätzungen für im Topix gelistete Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 um 1,1 Prozent an und erwarten nun ein Plus von 12,2 Prozent."/mf/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Erneute Gewinne - technologielastige Börsen legen zu Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch zumeist gestiegen. Dabei fand in Japan kein Handel statt. "Die Stimmung an den asiatischen Handelsplätzen ist am Mittwoch gut und kann sogar schwächere chinesische Preisdaten kompensieren", so Marktexperte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     