Mattel Aktie verliert signifikant - 11.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Mattel Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -30,16 % im Minus. Die Talfahrt der Mattel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,375€, mit einem Minus von -30,16 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mattel ist ein führender Spielzeughersteller mit bekannten Marken wie Barbie und Hot Wheels. Es konkurriert mit Hasbro und LEGO und zeichnet sich durch starke Markenpräsenz und Innovation aus.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Mattel mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -25,59 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mattel Aktie damit um -31,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mattel -26,35 % verloren.

Mattel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,46 % 1 Monat -32,06 % 3 Monate -25,59 % 1 Jahr -39,70 %

Informationen zur Mattel Aktie

Es gibt 311 Mio. Mattel Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd. € wert.

Die Aktie des Spielzeugriesen Mattel hat nach einem schlechter als erwartet ausgefallenen US-Weihnachtsgeschäft auf einen Schlag mehr als ein Viertel ihres Werts verloren. Der Kurs fiel im nachbörslichen US-Handel um rund 28 Prozent. Mattel gehören …

Mattel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mattel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mattel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.