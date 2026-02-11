Siemens Energy Aktie dreht auf +3,66 % - 11.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie steigt um +3,66 % auf 158,75€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 158,75€, mit einem Plus von +3,66 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Siemens Energy Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +45,16 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +30,31 %.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,33 % 1 Monat +23,46 % 3 Monate +45,16 % 1 Jahr +171,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie: Streit um realistische Kursziele (ca. 160 vs. 220+), KI-genannte Langfristprognosen, hohe Erwartungen an sehr starke Quartalszahlen und Ausblick, fundamentale Sorge über Siemens Gamesa als Risikofaktor, technische Debatten (Aufwärtstrend, Rückläufer

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,05 Mrd. € wert.

102 neue Turbinen, Rekord-Auftragsbestand und Gewinnsprung: Siemens Energy hat Zahlen geliefert wie ein Tech-Konzern. Die Aktie zieht steil an.

CMC Markets sieht den DAX im vorbörslichen Handel aktuell bei 24995 Punkten.

Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde von 25.000 Punkten. Das Vortagshoch von 25.075 Punkten und das Vorwochenhoch bei knapp 25.100 Zählern wären dann die nächsten wichtigen Zielmarken. Der X-Dax signalisierte eine …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.