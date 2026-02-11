Wacker Chemie Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,96 % - 11.02.2026

Mit einer Performance von +7,96 % konnte die Wacker Chemie Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Chemie Aktie. Nach einem Plus von +2,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,75€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Wacker Chemie Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +20,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +17,77 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wacker Chemie +16,75 % gewonnen.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +17,77 % 1 Monat +14,60 % 3 Monate +20,58 % 1 Jahr +14,57 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Mrd. € wert.

Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde von 25.000 Punkten. Das Vortagshoch von 25.075 Punkten und das Vorwochenhoch bei knapp 25.100 Zählern wären dann die nächsten wichtigen Zielmarken. Der X-Dax signalisierte eine …

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,21 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,31 %. Covestro legt um +0,30 % zu

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.