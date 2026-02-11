    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Besonders beachtet!

    329 Aufrufe 329 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Chemie Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,96 % - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Wacker Chemie Aktie, bisher, um +7,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Chemie Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,96 % - 11.02.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

    Wacker Chemie Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Mit einer Performance von +7,96 % konnte die Wacker Chemie Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,55 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Chemie Aktie. Nach einem Plus von +2,55 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 84,75. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Wacker Chemie AG!
    Short
    90,36€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    77,34€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 10,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Wacker Chemie Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +20,58 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Wacker Chemie Aktie damit um +17,77 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Wacker Chemie +16,75 % gewonnen.

    Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,77 %
    1 Monat +14,60 %
    3 Monate +20,58 %
    1 Jahr +14,57 %

    Informationen zur Wacker Chemie Aktie

    Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,39 Mrd. € wert.

    Dax weiter an der 25.000-Punkte-Hürde


    Der Dax versucht sich auch am Mittwoch am Ausbruch über die Charthürde von 25.000 Punkten. Das Vortagshoch von 25.075 Punkten und das Vorwochenhoch bei knapp 25.100 Zählern wären dann die nächsten wichtigen Zielmarken. Der X-Dax signalisierte eine …

    Berenberg hebt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 96 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner …

    BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie von 68 auf 96 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Kurserholung könnte noch länger anhalten, schrieb Sebastian Bray am Dienstagabend in seiner …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,06 %. Solvay notiert im Plus, mit +0,21 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,31 %. Covestro legt um +0,30 % zu

    Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Chemie

    +6,75 %
    +23,53 %
    +20,20 %
    +26,47 %
    +14,57 %
    -43,42 %
    -32,49 %
    +31,67 %
    -11,79 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wacker Chemie Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,96 % - 11.02.2026 Am 11.02.2026 ist die Wacker Chemie Aktie, bisher, um +7,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Chemie Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     