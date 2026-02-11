Moderna Aktie weiter auf Talfahrt - 11.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Moderna Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,83 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute bei der Moderna Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Obwohl die Moderna Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,94 %.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um -11,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,53 %. Im Jahr 2026 gab es für Moderna bisher ein Plus von +24,45 %.

Moderna Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -11,60 % 1 Monat +8,53 % 3 Monate +51,94 % 1 Jahr +3,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Moderna Aktie, ausgelöst durch die Verzögerung der FDA-Prüfung des Grippeimpfstoffs aufgrund von Studiendesignfragen. Die hohe Shortquote und institutionelle Beteiligung sorgen für Volatilität. Die bevorstehenden Quartalszahlen werden als entscheidend für die Bewertung der finanziellen Situation und der Pipeline angesehen. Es herrscht Unsicherheit über mögliche langfristige Auswirkungen der regulatorischen Hürden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 391 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,19 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,30 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,33 %. Novavax notiert im Plus, mit +0,34 %. BioNTech verliert -0,71 %

Moderna Aktie jetzt kaufen?

Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.