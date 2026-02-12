Aktie stürzt ab! Darum hat dieser Gigant extrem zu kämpfen

Das vierte Quartal begann nach dem schwachen dritten Quartal vielversprechend, brachte aber nicht den erwarteten Umsatzanstieg. Mattel-Manager erklärten, preissensible Verbraucher hätten nach Schnäppchen gesucht, während Einzelhändler ihre Lagerbestände vorsichtig verwalteten.

Die Mattel -Aktie brach am Mittwoch um 23 Prozent ein, nachdem der Spielzeughersteller mitteilte, dass der erwartete Anstieg der Weihnachtsumsätze hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei und er eine niedrigere Gewinnprognose als erwartet für 2026 veröffentlichte. Der Umsatzrückgang in den entscheidenden Wochen vor Weihnachten veranlasste den Hersteller von Barbie-Puppen und Hot-Wheels-Autos, die Rabatte zu erhöhen, was die Gewinnmargen unter Druck setzte. Sowohl Umsatz als auch Gewinn blieben im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

Der Umsatz im vierten Quartal stieg um 7 Prozent auf 1,77 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den von der Wall Street prognostizierten 1,84 Milliarden US-Dollar. Gewinn und Bruttomarge sanken aufgrund erhöhter Rabatte, Zölle und anderer Faktoren deutlich. Mattel gab zudem eine Prognose für das laufende Jahr ab, die unter den Erwartungen lag, da das Unternehmen zusätzliche Investitionen plant, um den Umsatz anzukurbeln.

Mattels Vorstandsvorsitzender Ynon Kreiz merkte an, dass die Umsätze im Dezember nur in den USA hinter den Erwartungen zurückblieben und dass das Unternehmen international wie erwartet abgeschnitten und Marktanteile hinzugewonnen habe. Das Werbeumfeld im Dezember gestaltete sich schwieriger als erwartet, weshalb Mattel stärker auf Rabatte setzen musste als ursprünglich geplant. Bereits im Sommer hatte das Unternehmen die Preise aufgrund von Zöllen angehoben. Laut Kreiz verfolgt Mattel weiterhin einen "sehr strategischen" Preisansatz, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern "die richtige Qualität und den richtigen Wert zu bieten".

Mattel kündigte an, dass 2026 ein entscheidendes Jahr für die Expansion des Unternehmens über traditionelles Spielzeug hinaus in den Bereich Unterhaltung und digitale Inhalte sein wird. Geplant sind die Veröffentlichung zweier Filme – "Masters of the Universe" im Juni und "Matchbox: The Movie" im Oktober – sowie der Ausbau des Mobile-Gaming-Geschäfts nach der vollständigen Übernahme des Mobile-Games-Studios Mattel163, das zuvor als Joint Venture mit NetEase betrieben wurde.

Mattel plant, im Jahr 2026 rund 110 Millionen US-Dollar zu investieren, um seine Fähigkeiten und Technologien in Bereichen wie digitale Spiele, künstliche Intelligenz, Direktvertrieb an Endverbraucher und Spielzeuginnovationen auszubauen, einschließlich schnell wachsender Kategorien wie Sammelkarten und Sammlerstücke für Erwachsene. Das Unternehmen investiert zudem 40 Millionen US-Dollar in digitales Performance-Marketing, um die Nutzergewinnung für seine mobilen Spiele voranzutreiben.

Kreiz erklärte, dass diese Investitionen zwar die kurzfristigen Gewinne leicht schmälern könnten, aber darauf abzielten, das langfristige Wachstum zu beschleunigen. Ein Anteilschein kostet aktuell 12,40 Euro. Kurz nach der Bekanntgabe haben die Analystenhäuser Citi und JPMorgan ihre Ratings gesenkt, die Analysten der Banken warnen vor unsicheren Aussichten. Als Gründe wurden die nachlassende Visibilität der Kernmarken und eine schwierige Investitionsphase angeführt.

Citi-Analyst James Hardiman senkte seine Bewertung auf Neutral und erklärte, die "Mattel-These habe sich plötzlich und wesentlich verändert". Hardiman sagte, das Unternehmen mache einen Schritt zurück, während das Management daran arbeite, die Erzählung zu straffen. Er fügte hinzu, dass die Prognosen der Bank für das Folgejahr drastisch gesunken seien, was eine Senkung des Kursziels von 25 auf 16 Dollar erforderlich mache. Während sich Mattels geplante Investitionen für 2026 später auszahlen könnten, warnte Hardiman davor, dass das Übergangsjahr "die Besorgnis der Anleger hinsichtlich der Nachfrage nach traditionellem Spielzeug neu entfachen könnte".

Christopher Horvers von JPMorgan stufte Mattel ebenfalls herab, senkte die Aktie auf "Underweight" und reduzierte das Kursziel für Dezember 2026 von 23 auf 14 US-Dollar. In einer Stellungnahme an die Investoren erklärte er, dass das Unternehmen mit einer "mangelnden Sichtbarkeit hinsichtlich einer Verbesserung der Barbie-Situation" konfrontiert sei und merkte an, dass die Marke nach Jahren der Innovation und dem Film von 2023 unter einem Nachwirkungseffekt leide.

Mattel rechnet damit, dass die Barbie-Verkäufe 2026 erneut sinken werden, bevor sie sich 2027 erholen. Horvers bezeichnete diese Entwicklung als Grund dafür, dass die kommende Periode ein "Investitionsjahr" sei, das "aus Aktienperspektive oft beängstigend" sei. Angesichts des Lagerabbaus, schwieriger Inhaltsvergleiche und der starken Abhängigkeit von der Nachfrage in der Weihnachtszeit rechtfertigt die Unsicherheit laut JPMorgan eine Bewertung eher am unteren Ende der historischen Spanne von Mattel.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mattel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -30,62 % und einem Kurs von 12,30USD auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

