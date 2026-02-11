Französischer Softwarekonzern
Dassault Systèmes: Schlimmster Crash seit 2002! Das nächste KI-Opfer?
Die Aktie von Dassault Systèmes erlebte am Mittwoch einen dramatischen Kurssturz und fiel zeitweise um bis zu 20 Prozent auf 17,92 Euro. Das war der größte Kursverlust des französischen Softwareunternehmens seit 2002.
- Dramatischer Kurssturz: -20% auf 17,92 Euro.
- Enttäuschende Q4-Zahlen: Umsatz -4,1% auf 1,68 Mrd.
- Schwache Prognose 2026: Umsatzwachstum nur 3-5%.
- Report: Favoritenwechsel
Grund dafür waren enttäuschende Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie eine schwache Prognose für das laufende Jahr.
Im vergangenen Quartal erzielte Dassault Systèmes einen Umsatz von 1,68 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die laut Bloomberg einen Umsatz von 1,74 Milliarden Euro prognostiziert hatten.
Die Sorgen über die schwache Umsatzentwicklung wurden durch die enttäuschende Ausblicksprognose für 2026 noch verstärkt. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzwachstum von nur 3 bis 5 Prozent und liegt damit ebenfalls unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.
Das schwache Geschäftsergebnis ist ein Schlag für die Branche, die aktuell mit zunehmenden Ängsten der Anleger zu kämpfen hat, dass die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz die traditionellen Softwarelösungen in den Schatten stellen könnten. KI-Technologie bedroht das Geschäftsmodell von Softwareunternehmen wie Dassault, die auf industrielle Software spezialisiert sind, zunehmend. Trotzdem sieht der Konzern in der KI-Revolution eine Chance, sein Portfolio auszubauen und von der Entwicklung in diesem Bereich zu profitieren.
Die Reaktionen der Analysten fielen überwiegend negativ aus. So erklärte beispielsweise Toby Ogg von JPMorgan, der enttäuschende Ausblick habe "selbst die negativsten Einschätzungen der Investoren übertroffen". In der Folge fielen die Aktien des Unternehmens auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Dassault Systemes Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,71 % und einem Kurs von 18,05EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.