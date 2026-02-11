Weniger Gewinn
Totalenergies drosselt Aktienrückkäufe - Ölpreise belasten
- Gesunkene Ölpreise belasten Totalenergies-Gewinn.
- Aktienrückkäufe werden auf 750 Millionen USD gedrosselt.
- Dividende bleibt trotz Gewinnrückgang bei 0,85 Euro.
PARIS (dpa-AFX) - Gesunkene Ölpreise drücken bei dem Ölkonzern Totalenergies wie bei seinen Konkurrenten auf den Gewinn. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe erst einmal drosseln. Damit bringt wieder ein europäischer Energiekonzern den Anlegern in einem Umfeld niedriger Ölpreise unwillkommene Nachrichten.
Das Unternehmen plant, im ersten Quartal eigene Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen für 2025 mitteilte. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres hatte die Gesellschaft eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Totalenergies ist nach Shell und BP der dritte und letzte der großen europäischen Öl- und Gasproduzenten, der seine Geschäftszahlen veröffentlicht.
Im vierten Quartal schrumpfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 3,84 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Damit traf der Ölkonzern in etwa die Erwartungen der Analysten. Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen unverändert eine Zwischendividende von 0,85 Euro pro Aktie ausschütten.
Totalenergies geht für 2026 von einem Referenzpreis für Brent-Rohöl von 60 US-Dollar pro Barrel aus und behält sich vor, seine Aktienrückkäufe im Laufe des Jahres je nach Preisentwicklung anzupassen. Derzeit wird Brent zu einem Preis von rund 69 US-Dollar pro Barrel gehandelt./mne/stw/stk
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.