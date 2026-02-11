    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Weniger Gewinn

    Totalenergies drosselt Aktienrückkäufe - Ölpreise belasten

    • Gesunkene Ölpreise belasten Totalenergies-Gewinn.
    • Aktienrückkäufe werden auf 750 Millionen USD gedrosselt.
    • Dividende bleibt trotz Gewinnrückgang bei 0,85 Euro.
    PARIS (dpa-AFX) - Gesunkene Ölpreise drücken bei dem Ölkonzern Totalenergies wie bei seinen Konkurrenten auf den Gewinn. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe erst einmal drosseln. Damit bringt wieder ein europäischer Energiekonzern den Anlegern in einem Umfeld niedriger Ölpreise unwillkommene Nachrichten.

    Das Unternehmen plant, im ersten Quartal eigene Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen für 2025 mitteilte. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres hatte die Gesellschaft eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Totalenergies ist nach Shell und BP der dritte und letzte der großen europäischen Öl- und Gasproduzenten, der seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

    Im vierten Quartal schrumpfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 3,84 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Damit traf der Ölkonzern in etwa die Erwartungen der Analysten. Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen unverändert eine Zwischendividende von 0,85 Euro pro Aktie ausschütten.

    Totalenergies geht für 2026 von einem Referenzpreis für Brent-Rohöl von 60 US-Dollar pro Barrel aus und behält sich vor, seine Aktienrückkäufe im Laufe des Jahres je nach Preisentwicklung anzupassen. Derzeit wird Brent zu einem Preis von rund 69 US-Dollar pro Barrel gehandelt./mne/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 5,23 auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -4,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 80,83 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,7778GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -23,95 %/-4,94 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
