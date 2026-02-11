Verbio - Aktienkurs springt nach oben +13,72 % - 11.02.2026

Die Verbio Aktie konnte bisher um +13,72 % auf 26,53€ zulegen. Das sind +3,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 26,53€, mit einem Plus von +13,72 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Verbio Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verbio um +26,02 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat +22,48 % 3 Monate +53,32 % 1 Jahr +190,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Quartalszahlen von Verbio, die von den Nutzern optimistisch erwartet werden. Es gibt Bedenken hinsichtlich der hohen Marktkapitalisierung im Verhältnis zu den prognostizierten EBITA-Zahlen. Analysten haben die Aktie positiv bewertet, was das Interesse an der Kursentwicklung steigert. Technische Aspekte und Analystenmeinungen beeinflussen ebenfalls die Diskussion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,73 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,17 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.