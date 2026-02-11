    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCitigroup AktievorwärtsNachrichten zu Citigroup

    Wirtschaft

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Citigroup erwartet anhaltenden KI-Börsenboom

    Wirtschaft - Citigroup erwartet anhaltenden KI-Börsenboom
    Foto: Logo der Citi-Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die Citigroup geht davon aus, dass die Kursgewinne an den Börsen im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) sich noch eine Weile fortsetzen könnte. "Die KI-Blase ist noch nicht am Ende", sagte Dirk Willer, Leiter für Makroökonomie und Asset-Allocation bei der Citigroup dem Podcast "Handelsblatt Invest" am Mittwoch.

    Der langjährige Wall-Street-Experte hat bereits die Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre in New York miterlebt und ist überzeugt, dass es auch dieses Mal zu Übertreibungen an den Märkten kommen wird. "Je beeindruckender die Technologie, desto mehr wird überinvestiert", sagte Willer.

    Angesichts der hohen KI-Ausgaben der großen US-Tech-Konzerne sei es nachvollziehbar, dass Investoren stärker diversifizieren wollen. Doch sie sollten sich im Klaren sein, dass, "wenn eine Tech-Blase platzt, fast alle Assets nach unten gehen", so Willer.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suzano Aktie

    Die Suzano Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 8,30 auf Tradegate (10. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suzano Aktie um +4,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Suzano bezifferte sich zuletzt auf 10,20 Mrd..





    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Citigroup erwartet anhaltenden KI-Börsenboom Die Citigroup geht davon aus, dass die Kursgewinne an den Börsen im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) sich noch eine Weile fortsetzen könnte. "Die KI-Blase ist noch nicht am Ende", sagte Dirk …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     