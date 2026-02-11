Rapid Dose Therapeutics bringt QuickStrip Medical Cannabis für Patienten in Brasilien auf den Markt, nachdem ANVISA die sublinguale und bukkale Darreichungsform für medizinische Behandlungen zugelassen hat

Burlington, Ontario – 9. Februar 2026 – Rapid Dose Therapeutics Corp. („RDT” oder das „Unternehmen”) (CSE: DOSE|OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln konzentriert, gab heute die Markteinführung seines unter dem Co-Branding von Entourage Phytolab vertriebenen medizinischen Cannabis-Dünnfilms QuickStrip in Brasilien bekannt, nachdem die brasilianische Gesundheitsbehörde ANVISA die Zulassung für die Herstellung und den Vertrieb erteilt hat.

Mit diesem Meilenstein gehört RDT zu den ersten Unternehmen, die ein medizinisches Cannabisprodukt in Form eines oral löslichen Streifens auf dem brasilianischen Gesundheitsmarkt einführen.

Mit der Verabschiedung des neuen Cannabisgesetzes ist Brasilien auf dem Weg, einer der größten Produzenten von medizinischem Cannabis weltweit zu werden. Am 28. Januar 2026 gab ANVISA bekannt: „ANVISA genehmigt einstimmig Vorschriften, die der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (STJ) zur Herstellung von medizinischem Cannabis entsprechen.“ Eine weitere Neuerung ist die Zulassung neuer pharmazeutischer Verabreichungswege. Bisher waren nur nasale und orale Verabreichungswege zulässig. Auf der Grundlage bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse erlaubt die Verordnung nun auch dermatologische, sublinguale, bukkale und inhalative Verabreichungswege, wodurch die Therapietreue für Patienten mit besonderen Erkrankungen verbessert wird.

QuickStrip ist ein schnell löslicher dünner Film zum Einnehmen, der eine kontrollierte Dosis der medizinischen Wirkstoffe durch sublinguale oder bukkale Absorption abgibt und eine zuverlässige, diskrete und einfach anzuwendende Verabreichungsmethode bietet. Das verschreibungspflichtige Produkt wurde zur Linderung einer Vielzahl von Beschwerden entwickelt, darunter chronische Schmerzen, Angstzustände, Schlafstörungen und neurologische Symptome.

Diese Expansion nach Brasilien wurde durch die strategische Partnerschaft von RDT mit Nexxions, seinem in den USA ansässigen Vertriebs- und Marketingpartner, ermöglicht. Nexxions hat seine grenzüberschreitende Expertise genutzt, um RDT dabei zu unterstützen, sich im komplexen brasilianischen Regulierungsumfeld zurechtzufinden und den Marktzugang zu sichern. Damit hat Nexxions neue Möglichkeiten für Patienten geschaffen, hochwertige, konsistente Cannabis-Therapien in einem Markt zu erhalten, in dem die Eintrittsbarrieren nach wie vor hoch sind. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Weiterentwicklung von Cannabis-basierten Therapien in ganz Südamerika vorantreiben.