JEFFERIES stuft Siemens Energy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Angetrieben von der Dynamik im Geschäft mit Gaskraftwerken sei der Start ins Geschäftsjahr stark gewesen, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch nach Zahlen. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr habe nun Spielraum nach oben bei Margen und Cashflow./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 159,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 164

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



