RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 159,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Colin Moody

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



