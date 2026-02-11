RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate seien durch die Bank deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Highlight des Ganzen sei die starke Auftragsdynamik und der sehr hohe Free Cashflow./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,11 % und einem Kurs von 159,5EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
