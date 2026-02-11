Dax startet mit Verlusten - Siemens Energy gefragt

Rückläufer unter 150: Kaufgelegenheit oder Warnsignal nach Doppeltop? Die HV am 26.2. sollte zumindest noch stabile bis leicht steigenden Kurse ermöglichen denn an diesem Tag gibt es Zahlen und einen soliden Ausblick. Danach könnte das Interesse an der Aktie etwas abflachen.





Risiken liegen weiterhin in Spanien, wo der "Klotz am Bein" Gamesa endlich in die Gewinnzone drehen müsste, möglichst nachhaltig.