DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AMS-Osram auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktien von AMS-Osram beim unveränderten Kursziel von 9,50 Franken von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen nahezu ausgeglichen beim Anbieter von Licht- und Sensorlösungen, schrieb Robert Sanders in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Die jüngsten Signale für das erste Quartal und implizit auch das Gesamtjahr seien eher zurückhaltend gewesen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 9,13EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.