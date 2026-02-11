RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen klar übertroffen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 02:11 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,19 % und einem Kurs von 15,86EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



