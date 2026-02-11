All for One Group Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die All for One Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,43 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der All for One Group Aktie. Nach einem Plus von +2,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,60€, mit einem Plus von +7,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

All for One Group unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation mit SAP-Lösungen und IT-Services. Als führender SAP-Partner im DACH-Raum konkurriert sie mit T-Systems und Accenture. Ihre Mittelstandsfokussierung und Branchenexpertise sind Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Anstieg bei All for One Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,15 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die All for One Group Aktie damit um -10,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,69 % verloren.

All for One Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,19 % 1 Monat -11,90 % 3 Monate -14,15 % 1 Jahr -38,54 %

Informationen zur All for One Group Aktie

Es gibt 5 Mio. All for One Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,83 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Borussia Dortmund notiert im Plus, mit +0,30 %. USU Software notiert im Minus, mit -2,13 %.

All for One Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die All for One Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur All for One Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.