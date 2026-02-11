    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group

    All for One Group Aktie mit starker Tagesperformance - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die All for One Group Aktie, bisher, um +7,43 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der All for One Group Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    All for One Group unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation mit SAP-Lösungen und IT-Services. Als führender SAP-Partner im DACH-Raum konkurriert sie mit T-Systems und Accenture. Ihre Mittelstandsfokussierung und Branchenexpertise sind Alleinstellungsmerkmale.

    All for One Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die All for One Group Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,43 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der All for One Group Aktie. Nach einem Plus von +2,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,60, mit einem Plus von +7,43 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei All for One Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,15 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die All for One Group Aktie damit um -10,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,90 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,69 % verloren.

    All for One Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,19 %
    1 Monat -11,90 %
    3 Monate -14,15 %
    1 Jahr -38,54 %

    Informationen zur All for One Group Aktie

    Es gibt 5 Mio. All for One Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 184,83 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Borussia Dortmund notiert im Plus, mit +0,30 %. USU Software notiert im Minus, mit -2,13 %.

    All for One Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die All for One Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    All for One Group

    +7,43 %
    -10,19 %
    -11,90 %
    -14,15 %
    -38,54 %
    -17,59 %
    -42,37 %
    -32,11 %
    +69,06 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000



