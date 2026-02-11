    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -8,75 % - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie, bisher, um -8,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 11.02.2026

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 65,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,75 % nachgegeben, was einem Verlust von -6,30  entspricht. Die Talfahrt der Robinhood Markets Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 65,70, mit einem Minus von -8,75 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) Verluste von -43,79 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,72 %. Im Jahr 2026 gab es für Robinhood Markets Registered (A) bisher ein Minus von -32,87 %.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,62 %
    1 Monat -32,72 %
    3 Monate -43,79 %
    1 Jahr +19,44 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,82 Mrd. € wert.

    Robinhood verfehlt Umsatzschätzungen – Aktie bricht ein


    Die Krypto-Flaute belastet Robinhoods Geschäft spürbar und schickt die Aktie nach enttäuschenden Zahlen deutlich auf Talfahrt.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    -7,86 %
    -10,62 %
    -32,72 %
    -43,79 %
    +19,44 %
    +615,98 %
    +287,95 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



