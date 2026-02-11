    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    BASF-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BASF-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf das alte 12-Monatshoch bei 55 Euro fortsetzen kann.

    Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) hat Anfang Februar 2026 ihre seit Monaten eingehaltene Handelsspanne zwischen 42 und 48 Euro nach oben hin verlassen. Zuletzt beflügelten die ersten Anzeichen für eine Wirtschaftsbelebung den Aktienkurs des Chemieriesen auf sein aktuelles Niveau bei 51,20 Euro.

    Obwohl die Stimmung derzeit noch schlecht sei, aber mit einer Besserung des Branchenumfeldes zu rechnen sei, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem von 48 auf 62 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die BASF-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf das alte 12-Monatshoch bei 55 Euro fortsetzen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000SY62HS4, wurde beim BASF-Aktienkurs von 51,20 Euro mit 0,28 – 0,29 Euro gehandelt. 

    Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 55 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,046 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,046 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ8J6C4, wurde beim Aktienkurs von 51,20 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+68 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,953 Euro 

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,953 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN2K9P7, wurde beim Aktienkurs von 51,20 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,90 Euro (+58 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

