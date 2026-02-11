SAP Aktie fällt auf 175,10€ - 11.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Sie fällt um -1,64 % auf 175,10€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SAP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,45 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +6,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,70 %. Im Jahr 2026 gab es für SAP bisher ein Minus von -14,93 %.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,35 % 1 Monat -16,70 % 3 Monate -18,45 % 1 Jahr -34,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der SAP Aktie, die aktuell zwischen 150 und 180 Euro schwankt. Anleger zeigen sich optimistisch und erwarten, dass der Kurs in den nächsten Wochen auf 180 bis 185 Euro steigen könnte. Viele haben bereits bei 160 Euro investiert und planen, bei weiteren Rückgängen nachzukaufen. Die allgemeine Marktstimmung ist positiv, und es wird eine Erholung des DAX erwartet, was auch SAP zugutekommen sollte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,18 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,22 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,24 %. ServiceNow legt um +0,54 % zu Workday (A) notiert im Minus, mit -1,09 %.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.