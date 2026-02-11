Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.02. - FTSE Athex 20 stark +1,22 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.877,70 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,14 %, Henkel VZ +1,97 %, Daimler Truck Holding +1,42 %
Flop-Werte: Commerzbank -5,04 %, Scout24 -3,64 %, Zalando -2,61 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 31.721,61 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +7,35 %, LEG Immobilien +3,04 %, ThyssenKrupp +1,87 %
Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,00 %, AUTO1 Group -4,26 %, RENK Group -3,50 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.612,85 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: TeamViewer +1,13 %, Nordex +0,87 %, SILTRONIC AG +0,36 %
Flop-Werte: Ottobock -5,80 %, Nagarro -5,54 %, CANCOM SE -3,74 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:55) bei 6.022,70 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +8,21 %, Siemens Energy +3,14 %, Ferrari +2,66 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -5,52 %, Adyen Parts Sociales -2,99 %, Deutsche Bank -2,17 %
Der ATX steht aktuell (09:59:57) bei 5.749,47 PKT und steigt um +0,43 %.
Top-Werte: BAWAG Group +2,55 %, voestalpine +1,26 %, Wienerberger +1,19 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,04 %, DO & CO -1,55 %, STRABAG -1,26 %
Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 13.498,61 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: Nestle +0,60 %, Sika +0,57 %, Givaudan +0,53 %
Flop-Werte: UBS Group -3,61 %, Partners Group Holding -3,16 %, Alcon -1,23 %
Der CAC 40 steht bei 8.287,76 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,28 %, Bouygues +1,69 %, Carrefour +1,44 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -20,11 %, Capgemini -3,57 %, Kering -3,04 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.135,87 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,66 %, AstraZeneca +1,35 %, Tele2 (B) +1,13 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,59 %, Getinge (B) -0,68 %, Securitas Shs(B) -0,48 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.820,00 PKT und steigt um +1,22 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,34 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,02 %, Jumbo +0,93 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,93 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,60 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,62 %
