    Wacker Chemie weiter erholt - Berenberg rät zum Kauf

    • Kaufempfehlung von Berenberg stärkt Wacker Chemie.
    • Aktien erreichen Höchststand von 85,20 Euro.
    • Jahresplus von fast 23 Prozent für Wacker Chemie.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung von Berenberg hat der Erholungsrally von Wacker Chemie am Mittwoch weiteren Schwung gegeben. Die Papiere der Münchner erklommen mit 85,20 Euro einen weiteren Höchststand seit März 2025. Ihr Jahresplus im laufenden Jahr beläuft sich inzwischen auf fast 23 Prozent.

    Berenberg-Experte Sebastian Bray traut den Aktien mit seinem Kursziel von 96 Euro eine Rückkehr an ein weiteres Zwischenhoch vom Oktober 2024 zu. Er setzt dabei auf Preisanstiege im Geschäft mit Silikonen und Maßnahmen zur Optimierung. ChemCast, das KI-Tool von Berenberg, habe Wacker als einzigen europäischen, diversifizierten Chemiekonzern mit positiver Preisdynamik im Januar herausgefiltert.

    Die Chemiebranche scheint sich aktuell insgesamt von ihrer schweren Misere zu erholen: Goldman-Sachs-Expertin Georgina Fraser ging tags zuvor einen Schritt aus der Defensive und nahm eine pro-zyklische Haltung ein.

    Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals setzt seine Erholung vom im Dezember erreichten Dreijahrestief zur Wochenmitte ebenfalls fort./ag/mis

    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 1.216 auf TTMzero (11. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +23,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,40 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -40,33 %/+14,56 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
