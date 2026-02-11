Wacker Chemie weiter erholt - Berenberg rät zum Kauf

Die Chemiebranche scheint sich aktuell insgesamt von ihrer schweren Misere zu erholen: Goldman-Sachs-Expertin Georgina Fraser ging tags zuvor einen Schritt aus der Defensive und nahm eine pro-zyklische Haltung ein.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals setzt seine Erholung vom im Dezember erreichten Dreijahrestief zur Wochenmitte ebenfalls fort./ag/mis

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 1.216 auf TTMzero (11. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +23,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,40 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -40,33 %/+14,56 % bedeutet.