BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Richard Dawson sprach am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von starken Ergebnissen des Energietechnikkonzerns. Dabei hätten der Auftragseingang und der Free Cashflow herausgeragt, schrieb er./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 158,4EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Dawson
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte