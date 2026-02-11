BERENBERG stuft Siemens Energy auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Richard Dawson sprach am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von starken Ergebnissen des Energietechnikkonzerns. Dabei hätten der Auftragseingang und der Free Cashflow herausgeragt, schrieb er./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 158,4EUR auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Dawson

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 130,00 € , was einem Rückgang von -17,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer