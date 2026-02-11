Milliarden-Deal im Orbit: Warum dieses Unternehmen jetzt Gas gibt

Die Finanzierung wird von mehreren Geschäftsbanken bereitgestellt. Sie profitieren von einer Garantie des französischen Staates. Diese Garantie wird über die staatliche Exportkreditagentur Bpifrance Assurance Export gewährt. Das abgesicherte Volumen beläuft sich auf rund 975 Millionen Euro.

Eutelsat hat eine Exportkreditfinanzierung von rund einer Milliarde Euro unterzeichnet. Das Geld dient der Beschaffung neuer LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) für die OneWeb-Konstellation. Das Unternehmen teilte dies am Mittwoch in einem Pressebericht mit.

Staatsgarantie stärkt die Bilanz

Die Mittel fließen an die Eutelsat Communications SA. Sie stehen gleichrangig neben anderen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Die Auszahlung ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Dazu zählt unter anderem eine Anleiheemission auf Ebene von Eutelsat Communications.

Jean-Francois Fallacher, Vorstandschef von Eutelsat, ordnet die Finanzierung strategisch ein: "Wir freuen uns sehr, diesen entscheidenden Aspekt des Refinanzierungsplans von Eutelsat gesichert zu haben. [...] Diese Finanzierung stärkt unsere Finanzstruktur erheblich und gibt uns die Möglichkeit, den Ausbau unserer LEO-Aktivitäten voranzutreiben."

Großauftrag für Airbus

Die Finanzierung unterliegt einem bereits angekündigten Vertrag mit Airbus Defence and Space. Airbus soll 340 zusätzliche LEO-Satelliten bauen. Zuvor hatte Eutelsat bereits 100 Satelliten bestellt. Die Fertigung erfolgt am Airbus-Standort in Toulouse.

Die neuen Satelliten sollen die bestehende OneWeb-Flotte schrittweise ersetzen. Hintergrund ist das Ende der operativen Lebensdauer älterer Einheiten. Eutelsat will so die vollständige Betriebskontinuität für seine Kunden sichern. Für Investoren relevant ist zudem der nächste Berichtstermin: Eutelsat legt seine Zahlen am 13.02.2026 vor.

Starker Wettbewerb durch Amazon und SpaceX

Eutelsat steht im Wettbewerb vor allem mit kapitalstarken Technologiekonzernen. Amazon treibt mit Amazon LEO (ehemals Project Kuiper) sein erstes Raumfahrtprojekt voran und will weltweit günstige Breitbandverbindungen bereitstellen, insbesondere in unterversorgten Regionen. Dafür plant der Konzern den Einsatz von mehreren Tausend Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn.

SpaceX erhöht den Druck zusätzlich: Ein Börsengang Mitte 2026 könnte bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen, bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Parallel führt Elon Musk SpaceX mit dem KI-Unternehmen xAI zusammen. Das kombinierte Unternehmen wird mit rund 1,25 Billionen US-Dollar bewertet. SpaceX erklärte, Ziel sei ein vertikal integrierter Innovationsmotor aus KI, Raketen, Satelliteninternet, Mobilkommunikation und Echtzeit-Datenplattformen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion