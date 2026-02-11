    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Wettlauf gegen Amazon & SpaceX

    1357 Aufrufe 1357 0 Kommentare 0 Kommentare

    Milliarden-Deal im Orbit: Warum dieses Unternehmen jetzt Gas gibt

    Eutelsat sichert sich fast eine Milliarde Euro mit Staatsgarantie. Das Geld fließt in neue LEO-Satelliten und ist zentral für die Refinanzierung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Eutelsat erhält 1 Mrd. Euro für LEO-Satelliten.
    • Staatsgarantie stärkt Finanzstruktur und Refinanzierung.
    • Wettbewerb durch Amazon und SpaceX intensiviert sich.
    • Report: Favoritenwechsel
    Wettlauf gegen Amazon & SpaceX - Milliarden-Deal im Orbit: Warum dieses Unternehmen jetzt Gas gibt
    Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhoto

    Eutelsat hat eine Exportkreditfinanzierung von rund einer Milliarde Euro unterzeichnet. Das Geld dient der Beschaffung neuer LEO-Satelliten (Low Earth Orbit) für die OneWeb-Konstellation. Das Unternehmen teilte dies am Mittwoch in einem Pressebericht mit.

    Die Finanzierung wird von mehreren Geschäftsbanken bereitgestellt. Sie profitieren von einer Garantie des französischen Staates. Diese Garantie wird über die staatliche Exportkreditagentur Bpifrance Assurance Export gewährt. Das abgesicherte Volumen beläuft sich auf rund 975 Millionen Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    194,56€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    220,94€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Staatsgarantie stärkt die Bilanz

    Die Mittel fließen an die Eutelsat Communications SA. Sie stehen gleichrangig neben anderen Verbindlichkeiten des Unternehmens. Die Auszahlung ist jedoch an Bedingungen geknüpft. Dazu zählt unter anderem eine Anleiheemission auf Ebene von Eutelsat Communications.

    Jean-Francois Fallacher, Vorstandschef von Eutelsat, ordnet die Finanzierung strategisch ein: "Wir freuen uns sehr, diesen entscheidenden Aspekt des Refinanzierungsplans von Eutelsat gesichert zu haben. [...] Diese Finanzierung stärkt unsere Finanzstruktur erheblich und gibt uns die Möglichkeit, den Ausbau unserer LEO-Aktivitäten voranzutreiben."

    Großauftrag für Airbus

    Die Finanzierung unterliegt einem bereits angekündigten Vertrag mit Airbus Defence and Space. Airbus soll 340 zusätzliche LEO-Satelliten bauen. Zuvor hatte Eutelsat bereits 100 Satelliten bestellt. Die Fertigung erfolgt am Airbus-Standort in Toulouse.

    Die neuen Satelliten sollen die bestehende OneWeb-Flotte schrittweise ersetzen. Hintergrund ist das Ende der operativen Lebensdauer älterer Einheiten. Eutelsat will so die vollständige Betriebskontinuität für seine Kunden sichern. Für Investoren relevant ist zudem der nächste Berichtstermin: Eutelsat legt seine Zahlen am 13.02.2026 vor.

    Starker Wettbewerb durch Amazon und SpaceX

    Eutelsat steht im Wettbewerb vor allem mit kapitalstarken Technologiekonzernen. Amazon treibt mit Amazon LEO (ehemals Project Kuiper) sein erstes Raumfahrtprojekt voran und will weltweit günstige Breitbandverbindungen bereitstellen, insbesondere in unterversorgten Regionen. Dafür plant der Konzern den Einsatz von mehreren Tausend Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn.

    SpaceX erhöht den Druck zusätzlich: Ein Börsengang Mitte 2026 könnte bis zu 50 Milliarden US-Dollar einbringen, bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Parallel führt Elon Musk SpaceX mit dem KI-Unternehmen xAI zusammen. Das kombinierte Unternehmen wird mit rund 1,25 Billionen US-Dollar bewertet. SpaceX erklärte, Ziel sei ein vertikal integrierter Innovationsmotor aus KI, Raketen, Satelliteninternet, Mobilkommunikation und Echtzeit-Datenplattformen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Favoritenwechsel
    diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wettlauf gegen Amazon & SpaceX Milliarden-Deal im Orbit: Warum dieses Unternehmen jetzt Gas gibt Eutelsat sichert sich fast eine Milliarde Euro mit Staatsgarantie. Das Geld fließt in neue LEO-Satelliten und ist zentral für die Refinanzierung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     