    Mehr als 650 europäische Unternehmen nehmen an der Alimentaria + Hostelco 2026 teil

    BARCELONA, Spanien, 11. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Europa wird die internationale Beteiligung an der Alimentaria + Hostelco anführen, Spaniens führender internationaler Plattform für Lebensmittel, Getränke, Lebensmitteldienstleistungen und Hotel- und Gaststättenausrüstungen und eine der wichtigsten internationalen Messen der Welt, die vom 23. bis 26. März 2026 an den Veranstaltungsort Fira de Barcelona in der Gran Via zurückkehren wird. Mit mehr als 650 Ausstellern wird die europäische Beteiligung im Vergleich zu 2024 um 25 % steigen und mehr als 10.000 m² belegen.

    Die europäische Ausstellungsfläche wird 10.000 m² erreichen, was einer Steigerung von 25 % entspricht. Insgesamt werden mehr als 650 Unternehmen teilnehmen, mit Ausnahme der spanischen Aussteller, was die führende Rolle Europas bei dieser Veranstaltung unterstreicht. Zu den europäischen Ländern mit der stärksten Präsenz gehören Italien, Polen, Portugal, Deutschland, Belgien, Griechenland, die Niederlande, Rumänien, Frankreich und Österreich.

    Bei dieser Ausgabe werden auch neue institutionelle und sektorale Beteiligungen von internationalen Einrichtungen wie Advantage Austria, der französischen Handelskammer und Taste France, die mit einem eigenen Pavillon vertreten sein werden, sowie von Ungarn und anderen zu sehen sein. Darüber hinaus kehrt der Gefa Exportservice Deutschland nach seiner Abwesenheit im Jahr 2024 zurück, was das erneute Interesse des deutschen Marktes widerspiegelt.

    Die Dynamik des europäischen Raums spiegelt sich in der Erweiterung der Ausstellungsfläche, der Aufnahme neuer Länder und der Vielfalt der vertretenen Kategorien wider: von Gourmetprodukten, Molkereiprodukten und Öl bis hin zu Fleisch, Konserven, Kaffee, Backwaren, Keksen, Snacks und Horeca-Ausrüstung. 

    Mit fast 200 Unternehmen wird Italien wieder einmal die internationale Präsenz anführen und die größte ausländische Delegation auf der Messe stellen. Erwähnenswert ist auch die Anwesenheit Polens, das den Titel des Gastlandes trägt und mit 100 Unternehmen sein gesamtes Potenzial im Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft ausstellen wird.

    Die Alimentaria + Hostelco erwartet, dass 25 % der fast 110.000 Fachbesucher aus dem Ausland kommen, davon 27 % aus Europa. Damit festigt sie ihre weltweite Führungsposition mit einem Anstieg der internationalen Aussteller um 41 % im Vergleich zu 2024. Von den mehr als 3.300 geplanten Unternehmen werden fast 1.000 international sein und über 70 Länder vertreten. 

    Die von Alimentaria Exhibitions, einem Unternehmen der Fira de Barcelona, organisierte Alimentaria + Hostelco 2026 erwartet rund 3.300 ausstellende Unternehmen, die 100.000 m² Nettofläche in sieben Hallen belegen werden. Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens werden mehr als 110.000 Fachbesucher erwartet, davon 25 % aus dem Ausland. Damit bestätigt die Veranstaltung ihre Position als eine der weltweit führenden Messen und als wichtige Plattform für Geschäftsentwicklung, Internationalisierung und Networking.

