ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro
- Kursziel für Verbio auf 29,40 Euro fast verdoppelt.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- Positive Entwicklung bei Rohstoffpreisen erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio fast verdoppelt auf 29,40 Euro und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rechnet damit, dass sich das Biokraftstoffunternehmen höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, schrieb der Experte in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 26,16 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -41,45 %/+13,19 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 29,40 Euro
