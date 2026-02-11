Deutsche Bank hebt Verbio auf 'Buy' und Ziel auf 29,40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 26,16 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -41,45 %/+13,19 % bedeutet.