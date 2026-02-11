    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInturai Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Inturai Ventures
    Inturai Ventures sichert sich weitere Aufträge von nordamerikanischem Drohnenexperten und Verteidigungspartner

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Höhepunkte

     

    -          Inturai erhält weitere Aufträge für seine auf das Militär ausgerichtete Plattform, wobei Redacted Consulting Group LLC ein Abkommen unterzeichnet, das Anwendungsfälle wie drohnenbasierte und taktische Systeme umfasst.

     

    -          Die ersten Aufträge wurden bereits erteilt und durch eine mehrphasige Bereitstellung und strategische Zusammenarbeit wird ein Umsatz von 1.750.000 USD über drei Jahre angepeilt.

     

    -          Die Redacted Consulting Group unterstützt große nordamerikanische Militär-, Regierungs- und private Verteidigungsunternehmen.

     

    Vancouver, British Columbia – 11. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass es sich nach den ersten Aufträgen von Final Firing Position Solutions Inc. am 9. Februar weitere kommerzielle Aufträge hinsichtlich taktischer Einsatzsysteme von Redacted Consulting Group LLC, einem Drohnen- und Verteidigungstechnologieunternehmen mit engen Beziehungen zu nordamerikanischen Militär- und Sicherheitsbehörden, gesichert hat.

     

    Der Erstauftrag im Wert von 20.000 USD stellt den Beginn einer umfassenderen dreijährigen Zusammenarbeit dar, deren Ziel ein Mindestumsatz von 1.750.000 USD über drei Jahre¹ ist. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit kommt die StealthWave-Plattform von Inturai zum Einsatz, die über WLAN und mmWave-Sensorik Informationen außerhalb der Sichtlinie für Drohnen, Überwachungs- und taktische Operationen liefert.

     

    Redacted Consulting Group LLC ist ein in den USA ansässiger Beratungs- und Integrationspartner im Verteidigungsbereich, der mehrere Regierungsbehörden, Generalunternehmer (Prime Contractors) und Anbieter kritischer Infrastrukturen unterstützt. Das Unternehmen hat direkt zu preisgekrönten Drohnensystemen beigetragen, die von führenden Streitkräften eingesetzt werden, und ist darauf spezialisiert, operative Vorteile an der taktischen Front zu erzielen. Redacted, dessen Hauptaugenmerk auf autonome Systeme, die Integration auf dem Schlachtfeld und einsatzbereite Innovationen gerichtet ist, schlägt eine Brücke zwischen Technologien der nächsten Generation und realen Anwendungen.

