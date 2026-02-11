    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie schießt durch die Decke - 11.02.2026

    Am 11.02.2026 ist die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie, bisher, um +8,67 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie.

    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    Ahold Delhaize ist ein globaler Einzelhandelsriese mit starker Präsenz in Europa und den USA, bekannt für seine Supermärkte und Online-Dienste. Hauptkonkurrenten sind Walmart und Amazon. Der Omnichannel-Ansatz und nachhaltige Praktiken heben es hervor.

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,67 % konnte die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,79, mit einem Plus von +8,67 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Koninklijke Ahold Delhaize einen Gewinn von +5,20 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie damit um +11,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,18 %. Im Jahr 2026 gab es für Koninklijke Ahold Delhaize bisher ein Plus von +8,69 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,75 %
    1 Monat +12,18 %
    3 Monate +5,20 %
    1 Jahr -1,63 %

    Informationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Es gibt 891 Mio. Koninklijke Ahold Delhaize Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,54 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Carrefour, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Kroger notiert im Minus, mit -0,52 %. J.Sainsbury notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Walmart verliert -0,19 %

    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Koninklijke Ahold Delhaize

    +8,80 %
    +11,68 %
    +12,18 %
    +5,14 %
    -1,87 %
    +25,63 %
    +49,23 %
    +73,94 %
    +401,26 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0



