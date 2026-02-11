Koninklijke Ahold Delhaize Aktie schießt durch die Decke - 11.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,67 % konnte die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie. Nach einem Plus von +0,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 37,79€, mit einem Plus von +8,67 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Ahold Delhaize ist ein globaler Einzelhandelsriese mit starker Präsenz in Europa und den USA, bekannt für seine Supermärkte und Online-Dienste. Hauptkonkurrenten sind Walmart und Amazon. Der Omnichannel-Ansatz und nachhaltige Praktiken heben es hervor.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Koninklijke Ahold Delhaize einen Gewinn von +5,20 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie damit um +11,75 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,18 %. Im Jahr 2026 gab es für Koninklijke Ahold Delhaize bisher ein Plus von +8,69 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

Koninklijke Ahold Delhaize Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,75 % 1 Monat +12,18 % 3 Monate +5,20 % 1 Jahr -1,63 %

Informationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Es gibt 891 Mio. Koninklijke Ahold Delhaize Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,54 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat der Konsumflaute in den USA getrotzt und im vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn legte konzernweit um 3,8 Prozent auf 994 Millionen …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Carrefour, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %. Kroger notiert im Minus, mit -0,52 %. J.Sainsbury notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Walmart verliert -0,19 %

Koninklijke Ahold Delhaize Aktie jetzt kaufen?

Ob die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.