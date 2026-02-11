AKTIE IM FOKUS
Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung
- Verbio-Aktien steigen nach Kaufempfehlung um 17%.
- Höchster Kurs seit Anfang 2024 bei 27,30 Euro.
- Deutsche Bank sieht Kursziel bei 29,40 Euro.
(Ausgefallenes Wort im 1. Absatz ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von Verbio am Mittwoch um fast 17 Prozent nach oben gerannt auf 27,30 Euro. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf Prozent lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.
Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.
Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 26,16 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -41,45 %/+13,19 % bedeutet.
Von heute....
Habe eh nie verstanden, weshalb hierzulande Biogas (und auch Biosprit) nicht schon längst die maximal mögliche Unterstützung seitens der Politik bekommen haben. Denn jeder Kubikmeter/Liter der selbst produziert wird, muss nicht div. Diktatoren, bzw. Möchtegern-Diktatoren (die Orange) abgekauft werden.