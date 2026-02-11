    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio

    AKTIE IM FOKUS

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbio-Aktien steigen nach Kaufempfehlung um 17%.
    • Höchster Kurs seit Anfang 2024 bei 27,30 Euro.
    • Deutsche Bank sieht Kursziel bei 29,40 Euro.
    AKTIE IM FOKUS - Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    (Ausgefallenes Wort im 1. Absatz ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von Verbio am Mittwoch um fast 17 Prozent nach oben gerannt auf 27,30 Euro. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf Prozent lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.

    Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio SE!
    Short
    29,77€
    Basispreis
    0,44
    Ask
    × 7,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22,69€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 6,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts./ag/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Verbio

    +10,05 %
    +4,13 %
    +22,70 %
    +55,05 %
    +191,33 %
    -49,80 %
    -28,70 %
    +375,00 %
    +50,71 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,37 % und einem Kurs von 26,16 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +4,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von -41,45 %/+13,19 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die erwartete Kursreaktion von Verbio vor den Quartalszahlen am 12. Februar, mit Hoffnungen auf starke Guidance/Prognoseerhöhung; Diskussionen zur fundamentalen Stärkung durch ein neues Life‑Chemicals‑Geschäft ab H2/2026; Bedeutung des THG‑Preises und der geringen Gasspeicherstände für Biogas‑Erlöse; fehlende Analystenabdeckung, politische/regulatorische Risiken und Kauf von Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ausbruchsversuch von Verbio nach Kaufempfehlung Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von Verbio am Mittwoch um fast 17 Prozent nach oben gerannt auf 27,30 Euro. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     