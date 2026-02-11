Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäft
- Salzgitter übernimmt Thyrolf & Uhle für Rüstungsgeschäft.
- Akquisition stärkt Portfolio in Wachstumsmärkten.
- Thyrolf & Uhle produziert ballistische Schutzkomponenten.
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will mit der Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft ausbauen. "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Unternehmenschef Gunnar Groebler laut einer Mitteilung am Mittwoch. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis, um sich in den geopolitischen Verwerfungen zu behaupten.
Thyrolf & Uhle stellt den Angaben zufolge mit rund 100 Mitarbeitern in Dessau Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und verarbeitet Sicherheitsstahl. Das Unternehmen biete alle Leistungen rund um Stahl- und Komponentenbau an und ergänze damit perfekt das bestehende Portfolio der Salzgitter AG, hieß es. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgeben./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +21,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -53,33 %/+3,72 % bedeutet.
Salzgitter-Konzern verstärkt Defence-Portfolio und übernimmt Thyrolf & Uhle
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/salzgitter-konzern-verstaerkt-defence-portfolio-und-uebernimmt-thyrolf-uhle/aac9c943-9249-45dd-a33d-f834cbf1dda3_de
- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
- Mit der Übernahme des Unternehmens mit rund 100 Mitarbeitenden stärkt die Salzgitter AG ihr Portfolio in einem Wachstumsmarkt
Analyse:
Der übergeordnete Trend ist aufwärts (steigende Struktur, impulsiver Anstieg), zuletzt ein scharfer Rücksetzer und anschließender Reclaim in Richtung der vorherigen Widerstandszone um ~52EUR. Das Setup ist grundsätzlich bullisch, aber nach dem Impuls ist ein Pullback-Buy (Breakout → Rücklauf → Bestätigung) die robusteste Variante.
Wichtige Zonen
Trigger-/Bestätigungszone: 49,50–52,20EUR (Reclaim/Breakout-Hold, Setup wird aktiv)
Pullback-/Demand-Zone 1: 46,80–48,60EUR (Struktur + Fibo-Cluster)
Pullback-/Demand-Zone 2: 43,20–44,20EUR (tiefer Struktur-Support; last line)
Widerstand 1: 58,00–60,50EUR
Widerstand 2: 64,00–68,50EUR
Extension: 72,00–88,00EUR (nur bei klarer Fortsetzung)
Chart:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260206143118-c33278acc776b98276dd46b0270fc340608a87824cdee434f.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
Der Typ ist allen Über. Der wird natürlich rechtzeitig bei so 45 Euro alles seine Puts mit gigantischen Gewinn verkauft haben und schreibt als nächstes, das er wieder long ist. An so eine Leistung kommt man als Normalo nie heran. Man muss einfach akzeptieren, das einem Leute wie NickelChrome geistig total überlegen sind.