Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +21,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -53,33 %/+3,72 % bedeutet.