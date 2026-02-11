    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter
    Salzgitter stärkt mit Zukauf sein Rüstungsgeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter übernimmt Thyrolf & Uhle für Rüstungsgeschäft.
    • Akquisition stärkt Portfolio in Wachstumsmärkten.
    • Thyrolf & Uhle produziert ballistische Schutzkomponenten.
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter will mit der Übernahme der Thyrolf & Uhle GmbH sein Rüstungsgeschäft ausbauen. "Diese Akquisition ist ein weiterer Schritt unseres aktiven Portfoliomanagements mit gezielten Zukäufen in Wachstumsmärkten", sagte Unternehmenschef Gunnar Groebler laut einer Mitteilung am Mittwoch. Deutschland und Europa benötigten eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie mit einer qualifizierten Werkstoffbasis, um sich in den geopolitischen Verwerfungen zu behaupten.

    Thyrolf & Uhle stellt den Angaben zufolge mit rund 100 Mitarbeitern in Dessau Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und verarbeitet Sicherheitsstahl. Das Unternehmen biete alle Leistungen rund um Stahl- und Komponentenbau an und ergänze damit perfekt das bestehende Portfolio der Salzgitter AG, hieß es. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgeben./mne/stk

    Salzgitter

    +7,53 %
    +21,76 %
    +26,80 %
    +95,70 %
    +213,24 %
    +58,50 %
    +161,34 %
    +237,96 %
    +9.541,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 56,75 auf Tradegate (11. Februar 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +21,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,46 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -53,33 %/+3,72 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Salzgitter. Diskussionen drehen sich um Übernahme des HKM‑Werks, mögliche Produktion von Rüstungsstahl mit hohen Margen und daraus resultierende verbesserte Fundamentaldaten, aber auch Kritik an Bilanz/Buchwert und Asset‑Breakup. Technisch wird ein bullischer Primärtrend gesehen; relevante Zonen: Trigger 49,5–52,2€; Pullbacks 46,8–48,6€ & 43,2–44,2€; Widerstände 58–60,5€/64–68,5€; psychologische Marken 50/55€.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salzgitter eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
